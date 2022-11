GF Vip clamoroso retroscena “Micol e Edoardo Tavassi già si conoscevano”

Su Twitter impazza l’indiscrezione su Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: c’entrano le sorelle Guendalina e Clizia

Al GF Vip è nata una nuova ship gli Incorvassi formato da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Su Twitter i fan che sono molti anche followers dei ciavarrini hanno rivelato un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso. Il figlio di Guendalina sorella di Edoardo frequenterebbe la stessa scuola della figlia di Clizia avuta con l’ex marito Francesco Sarcina frontman de Le Vibrazioni. Non solo sarebbero addirittura nella stessa classe. Se così fosse come sostengono i follower di Clizia è possibile che Micol e Edoardo si siano almeno una volta intravisti visto che sono molto legati ai loro nipoti. Ieri sera nella puntata del GF Vip Guendalina Tavassi è entrata nella Casa come ospite per dare sostegno a suo fratello per lei troppo selettivo, single da troppo tempo per molti anni nonostante avvenente e simpatico. L’occasione della sua presenza nel reality condotto da Alfonso Signorini, a cui aveva già partecipato nel 2011, si è trasformata anche in un divertente siparietto comico con l’influencer che spiegava al fratello come conquistare una donna. Anche Alfonso Signorini non ha potuto non notare la simpatia nata tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi mostrando una clip riassuntiva prima delle battute ironiche dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi sul suo rapporto con le donne poi il suo avvicinamento alla sorella di Clizia.

Il conduttore ha poi chiesto se al GF Vip è nata una nuova coppia. Micol ha spiegato che fin dal primo momento è scattato qualcosa tra i due, una complicità come se si fossero sempre conosciuti senza essersi mai visti smentendo quindi questo retroscena. Orietta Berti ha messo una x ancora prima di nascere sugli incorvassi, per lei non si piacciono. Dopo aver preso un po’ in giro il fratello, Guendalina Tavassi ha detto di adorare Micol Incorvaia e ha parlato anche con lei “siete bellissimi, state tranquilli” e ha rivelato che sui social esistono gli incorvassi. Poi ha chiesto alla sorella di Clizia cosa deve cambiare Edoardo, Micol ha detto che non deve fare nulla perché va bene così. Se conosciamo in parte il passato sentimentale di Micol Incorvaia in quanto ex di Edoardo Donnamaria, durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip del 14 novembre abbiamo scoperto anche una storia molto importante per Edoardo Tavassi. Il concorrente fratello di Guendalina era fidanzato con una ragazza di nome Alice da quasi cinque anni e convivevano. Una sera sono andati a cena con amici americani e la sua poi ex ha iniziato a flirtare in inglese con uno dei due presenti alla serata sapendo che Edoardo non capiva la lingua. Dopo una settimana Alice si è trasferita a New York con quello che poi dopo due mesi è diventato suo marito e poi padre dei suoi figli.