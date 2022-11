Attraverso i miei occhi di che razza il cane Enzo

In Attraverso i miei occhi la storia del cane Enzo che accompagna il protagonista Denny come spalla per affrontare le difficoltà della vita: la razza

Nel film Attraverso i miei occhi il cane Enzo è interpretato principalmente da Parker: la razza è Golden Retriever e ha due anni di età. Ma alcuni altri cani hanno dato una mano, tra cui due cani di età sconosciuta di nome Solar e Orbit. Alcuni cuccioli (i cui nomi non sono stati resi noti) hanno interpretato Enzo da nei primi mesi di vita. Nel film si vede il protagonista Denny che lo sceglie dalla cucciolata dopo essersi fermato d’impulso in una fattoria con un cartello con scritto “Cuccioli”. L’uomo che vende i cuccioli dice a Denny: “È il preferito della cucciolata”. Milo Ventimiglia, l’attore che interpreta il protagonista del film Attraverso i miei occhi, ha più volte raccontato come il cane Parker sia l’anima più zen che abbia mai visto in vita sua, calmo, dolce e rilassato. “Se Parker non avesse avuto una casa, l’avrei portato con me. Mi sarei fatto un nuovo amico, un caro amico e qualcuno a cui avrei voluto stare vicino fino alla fine. Purtroppo, però, Parker aveva una casa, aveva una mamma e un papà”.

Per interpretare Parker in età più adulta nel film Attraverso i miei occhi è stato scelto Butler, un cane con una grande energia ma più anziano ed è lui che ha il privilegio di salire sull’auto da corsa di Denny insieme a lui nella scena emozionante che costituisce l’immagine del poster del film. Oltre a Milo Ventimiglia, anche l’attrice Amanda Seyfried ha legato tantissimo con i cani che si alternavano sul set. Ha interpretato un personaggio che all’inizio non ama i cani, come dice lei stessa quando vede Denny ed Enzo insieme per la prima volta. Per la Seyfried è stato difficile immedesimarsi in questo personaggio, perché nella sua realtà gli animali sono una parte importante della sua vita. Infatti ha avuto un Golden Retriever (Finn) per molti anni, quindi conosce a memoria il comportamento di questa razza. Nella versione originale del film Attraverso i miei occhi il cane Enzo è doppiato da Kevin Costner, che per la prima volta nella sua carriera ha usato la sua voce per dare vita a un animale in un film. Si tratta quindi del debutto dell’attore premio Oscar come doppiatore. Il cane, come dichiarato dallo stesso Costner, è assolutamente adorabile ed è un attore eccellente, in grado di realizzare espressioni che sono state catturate dalla telecamera e che hanno permesso allo spettatore di empatizzare con i protagonisti. Nella versione italiana il cane Enzo è invece stato doppiato da Gigi Proietti.