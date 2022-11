GF Vip chi è uscito ieri sera 14 novembre: eliminato e nominati

GF Vip ieri sera 14 novembre gli eliminati per Covid: la gestione delle nomination, lo scontro Antonella Guendalina e Paolo Ciavarro tra i Donnalisi

Una situazione non facile ieri sera al Grande Fratello Vip nella puntata del 14 novembre sul fronte eliminati e nominati. Era già noto che chi è uscito dalla casa del Grande Fratello per covid non è stato fatto fuori dal gioco. Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita non sono stati nominati ieri sera ma hanno assistito alla diretta in collegamento spiegando anche le loro condizioni di salute. Gli isolati, così li ha definiti Alfonso, hanno commentato i vari blocchi della puntata esprimendo la propria opinione relazionandosi da remoto con i concorrenti presenti in casa. Gli isolati stanno bene anche se Patrizia qualche colpo di tosse l’ha fatto, mentre Attilio ha ancora un po’ di febbre ed è risultato quello che ha avuto più sintomi rispetto agli altri. Luca Onestini invece è sempre stato asintomatico. A chiarire come hanno preso il covid al GF Vip i quattro concorrenti attualmente in isolamento e usciti dalla Casa per le cure del caso è stato il professore Andrea Gori, infettivologo del policlinico di Milano. Per il dottore il contagio è avvenuto per un possibile falso negativo tra uno dei sei concorrenti entrati successivamente in Casa. La parentesi Covid ha sostituito il blocco dell’eliminazione dato che il televoto era stato annullato preventivamente perché erano coinvolti alcuni dei concorrenti risultati positivi successivamente al Covid. Questo è solo l’inizio della puntata scoppiettante perché quello che è successo ieri sera nella puntata del 14 novembre del GF Vip ha divertito i telespettatori prima con un confronto serrato tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi e poi con le dure parole di Paolo Ciavarro nei confronti dello storico amico e collega a Forum Edoardo Donnamaria. Scintille anche per il triangolo Oriana Daniele e Antonino con una sola “vittima”, Giaele.

GF Vip cosa è successo ieri sera 14 novembre

La puntata del GF Vip di ieri sera del 14 novembre dopo la parentesi Covid ha raggiunto subito il punto più alto con il confronto tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi. Dopo aver spronato il fratello Edoardo a non essere eccessivamente divertente per conquistare le donne, l’influencer ha voluto un confronto con la ex schermitrice per gli attacchi fatti nei confronti di suo fratello. Un botta e risposta vinto da Guendalina che l’ha apostrofata “tontonella” e che ha più volte sottolineato l’incoerenza e della falsità della ragazza che parlava male alle spalle di suo fratello Edoardo definendolo una persona superficiale che ama fare il piacione con tutte senza dare peso alle donne che ha di fronte. L’apice della discussione è stato il tentativo di Antonella Fiordelisi di fare la superiore pronunciando una frase in latino dalle Catilinarie sbagliandola a tal punto che Alfonso Signorini ha dovuto correggerla. Anche Sonia Bruganelli ha incalzato dicendo ad Antonella che è il momento di smetterla di fare il ruolo di arrogante e di essere più se stessa. Alla fine Guendalina ha salutato Antonella sottolineando che si trova al Grande Fratello e che è inutile tentare di parlare in latino. Fuori onda c’è stato lo scontro tra Antonella e Edoardo che ha difeso la sorella dalle offese dell’influencer salernitana che non si trattenuta una volta rientrata in Casa. Subito dopo proprio la Fiordelisi ha sclerato iniziando a dire che è stato un momento di bassa televisione e che la sua famiglia si sarà vergognata per i modi che Guendalina ha utilizzato nei suoi confronti e soprattutto che ha parlato in latino per dimostrare la sua superiorità.

Ieri sera nella puntata del Grande Fratello Vip del 14 novembre è stato poi il momento del triangolo Antonio Oriana Daniele. Sembrava poter essere un momento di scontro e polemiche ma scintille non ci sono state. Daniele ha accettato di buon grado l’interesse di Oriana per Antonino anche dopo aver visto il bacio tra i due, deludendo forse la venezuelana che si aspettava una reazione diversa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di non avere nulla contro Antonino ma di avere modi diversi rispetto all’ex di Belen e inoltre di non condividere il comportamento di Oriana che fin dal primo giorno ha voluto giocare con entrambi. L’unica ad avere una reazione è stata Giaele che ha commentato il bacio di Antonino e Oriana con un po’ amarezza dicendo di non essere di certo la donna più felice del mondo ma amando suo marito è giusto che Antonino possa crearsi la ship con Oriana nel modo che ritiene più opportuno. Nella puntata di ieri sera 14 novembre del GF Vip deludente anche lo scontro che si aspettava tra Paolo Ciavarro e Edoardo Donnamaria. Il fidanzato di Clizia Incorvaia ha bacchettato simpaticamente l’amico per le parole su Micol e per aver gestito male la situazione con lei e Antonella Fiordelisi. Ha inoltre fatto notare come Edoardo sia davvero innamorato ma non per questo era giusto sminuire quanto successo con Micol. La linea comica è stata riproposta con Edoardo Tavassi e i suoi freestyle che sono diventati virali sui social. In settimana con l’accompagnamento musicale di Charlie alla chitarra, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha mostrato tutte le sue doti da rapper con un freestyle senza risparmiare frecciatine che ha entusiasmato la Casa. Non è mancata anche l’improvvisazione in diretta con rime dedicate ad Orietta e Alfonso.

Sembrava potesse essere impossibile e invece è successo davvero: ieri sera nella puntata del GF Vip del 14 novembre si è dedicato un intero blocco all’infatuazione di Wilma Goich per Daniele Dal Moro che nella clip ha detto di vedere il giovane ex tronista come il suo uomo ideale, di aver dormito per 20 anni trascorse senza un uomo e di essersi svegliata grazie al gieffino. Wilma Goich ha 77 anni, Daniele Dal Moro 32 anni ed entrambi hanno ammesso che se non avessero tutti questi anni di differenza e non fossero di due generazioni diverse si sarebbero fidanzati. “Ci amiamo tantissimo” ha detto Wilma annunciando che lo andrà anche a trovare a Verona per conoscere anche i suoi amici. Daniele si è commosso ascoltando le parole della cantante perché vuole davvero bene a nonnì e di apprezzare molto la sua sincerità e la sua forza nell’affrontare il lutto della morte di sua figlia. Orietta Berti ha raccontato la sua esperienza con tanti amici molto più giovani, un amore diverso rispetto a quello passionale ma allo stesso momento importante. A rovinare l’idillio è stata Elenoire Ferruzzi che visibilmente nervosa ha detto che Daniele ha trovato una terza nonna e si è completamente dimenticato di lei. Dopo aver allontanato l’ex tronista, Wilma ha parlato del suo sentimento per il ragazzo “Io mi sono innamorata di Daniele ma mica mi faccio fantasie”. A parte Elenoire si sono tutti emozionati e hanno compreso il senso dell’amore di Wilma per Daniele.

GF Vip chi è stato nominato il 14 novembre

Prima delle nomination, è stato il turno di Nikita. L’ex concorrente di Pechino Express ha infatti dichiarato il suo interesse per Luca Onestini e il mancato fairplay nell’accettare il palo ricevuto dall’ex tronista. La Pelizon ha ammesso che dopo l’entusiasmo iniziale ha sentito come una catena il video condiviso dal fidanzato Valerio Tremiterra della loro storia d’amore. Ha definito poi come un fulmine a ciel sereno l’ingresso di Luca Onestini nella casa del Grande Fratello perché già lo aveva adocchiato sui social per la sua bellezza. L’ex di Soleil ha risposto di aver pensato molto a lei in questi giorni di isolamento ma ha ribadito che in questo momento stanno bene ma non c’è un’attrazione fisica da parte sua. Inoltre Luca Onestini ha risposto anche ad Antonella Fiordelisi che ha ipotizzato che poteva avere un interesse per dinamiche di gioco ribaltando la situazione “Probabilmente è quello che fa lei”. Sono arrivate poi le nomination nella puntata di ieri sera del 15 novembre del GF Vip con Alfonso Signorini che ha spiegato come il meccanismo sia stato rivisto per coinvolgere tutti i concorrenti anche quelli isolati. Chi vince il televoto della prossima puntata è immune dal prossimo televoto per l’eliminazione. Solo gli isolati hanno votato i preferiti e non gli altri concorrenti della Casa, un’eccezione per costruire così una differente votazione.

Tutti i gieffini presenti in Casa sono stati mandati nella mistery room. Ognuno ha pescato un triangolo, chi ha avuto la base nera inizia la catena, in questo caso a iniziare le nomination è stato George. Attenzione perché questa catena di nomination è inusuale al GF Vip, il Vippone deve scegliere chi non vuole che sia il preferito. Gli ultimi tre della catena saranno appunto i preferiti della Casa. George sceglie di escludere Antonella perché dovrebbe ragionare e non andare d’impulso. La Fiordelisi vota Wilma perché criticato l’atteggiamento del suo fidanzato Edoardo e ha giudicato il suo modo di fare. La cantante ha scelto Nikita perché non ha legato con lei, mentre l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha votato Antonino perché non si parlano. L’ex di Belen ha scelto Edoardo Donnamaria per un rapporto mai sbocciato che a sua volta ha votato per Luciano. L’ex di Temptation Island ha scelto Giaele, mentre la moglie di Bradford Beck ha votato Daniele perché non lo ritiene sincero. La scelta decisiva è di Micol che con la sua votazione determinerà i tre preferiti: la sorella di Clizia vota Alberto e lascia così Sarah Altobello, Edoardo Tavassi e Luca Salatino che diventano di conseguenza i preferiti della Casa. In precedenza gli isolati hanno votato il proprio preferito tra di loro: Patrizia ha scelto Charlie, lo speaker ha deciso per Patrizia, Attilio ha invece optato per Luca Onestini, quest’ultimo ha preferito proprio il giornalista. Con un voto a testa, tutti e quattro gli isolati, Luca Onestini, Attilio, Patrizia e Charlie vanno al televoto insieme a Luca, Sarah e Edoardo Tavassi. Chi sarà il preferito tra questi sette sarà immune nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.