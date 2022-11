GF Vip dopo puntata lo sclero di Antonella: Oriana svela un retroscena

Dopo la puntata di ieri sera del GF Vip Antonella Fiordelisi ha dato il meglio di sé. A calmarla ci pensa Oriana che attacca la produzione

Ieri sera nella puntata del GF Vip del 14 novembre per Antonella Fiordelisi è stata una diretta difficile e subito dopo che si sono spenti i riflettori di Canale 5 ma non quelli del live h24 non è mancato un momento di crisi come ormai da tradizione. Non si tratta però di Edoardo Donnamaria e nemmeno di un problema sentimentale legato ai Donnalisi, ieri sera dopo la puntata del Grande Fratello Vip lo sclero di Antonella è stato frutto di quello che lei ritiene un accanimento nei suoi confronti. La prima cosa che ha notato la ex schermitrice è stato l’applauso del pubblico fragoroso ogni volta che un concorrente o un intervento era contro di lei. Dopo la diretta del GF Vip la Fiordelisi ha fatto anche riferimento al plebiscito che in studio ha ricevuto Guendalina Tavassi anche quando, secondo lei, ha alzato eccessivamente i toni o l’ha derisa. Su questa questione però subito è intervenuta Oriana Marzoli ha svelato un retroscena a cui la Fiordelisi non aveva ancora pensato. La venezuelana esperta di reality le ha fatto capire che in studio c’è il cosiddetto “assistente” che indica al pubblico quando applaudire. Dunque Oriana ha lasciato palesemente intendere che secondo lei gli applausi contro Antonella sono pilotati e non rispecchiano il sentiment del pubblico. Dopo un primo momento di smarrimento, Antonella ha capito il suggerimento della nuova amica della Casa del Grande Fratello Vip ma non è bastato a placare gli animi.

La Fiordelisi ha dato ragione alla venezuelana dicendosi fermamente convinta di non voler pensare al pubblico in studio che per lei non conta niente perché è un campione di un riscontro molto più vasto che lei è convinta di avere. Dopo la puntata di ieri sera ha poi con convinzione detto che inizierà ad andare contro la sua natura e a fare l’ignava senza più esprimere il suo parere su niente e nessuno soprattutto senza trascorrere più del tempo con i concorrenti del Grande Fratello Vip che l’hanno delusa. Oriana le ha suggerito di attaccare Wilma Goich e Antonella ha detto infatti di essere profondamente rammarica per l’atteggiamento della cantante che l’ha ritenuta rabbiosa e falsa perché davanti fa i complimenti ai Donnalisi e poi in confessionale li asfalta. Inoltre Antonella ha ribadito che molti nella Casa davanti le fanno i complimenti perché è bellissima, sa cantare, sa ballare e poi vede che in realtà in confessionale non la pensano così. Si era intuito lo stato d’animo della Fiordelisi già a fine puntata perché aveva deciso di non partecipare al ballo in studio sulle note della canzone Mambo Italiano cantata da Orietta Berti come avviene ogni lunedì sera. L’ex schermitrice non ha voluto nascondere il suo stato d’animo e ha così deciso di restare seduta. Dopo la puntata ha colpito anche un’altra frase di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria le ha consigliato qualche volta di non replicare sempre altrimenti dà troppa importanza all’interlocutore e lei ha risposto che non è fatto così perché bisogna sempre rispondere e che dalle sue parti chi tace acconsente.