Montesano cacciato da Ballando con le Stelle colpo di scena sul rientro

Enrico Montesano è stato cacciato da Ballando con le Stelle per aver indossato una maglietta della Decima Mas: l’attore però potrebbe tornare in gara nel programma di Milly Carlucci

La storia di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle potrebbe non essere ancora finita. La sua esclusione repentina dal programma condotto da Milly Carlucci ha generato reazioni contrastanti. A un quasi totale apprezzamento, si è contrapposta una fetta di pubblico che ha reputato assurdo tutto ciò. Uno dei difensori più attivi dell’attore è stato Vittorio Sgarbi, che ha sottolineato come la Rai si ritroverà a doverlo risarcire, a suo parere. Per Montesano la maglietta è stata un errore in buona fede e sta provando a rimettere piede in studio, così da riprendere la gara e non solo, difendere il proprio nome. L’attore ha spiegato d’aver chiesto formalmente un incontro con il presidente dell’Anpi, che è l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, così da ribadire il proprio rispetto dei valori di democrazia e libertà. Proprio l’Anpi aveva rapidamente condannato la maglietta di Montesano, definendo l’indossarla una vergogna e un’offesa contro le vittime del nazifascismo. Era stato inoltre chiesto un immediato intervento della Commissione parlamentare di vigilanza della Rai e successivamente è stata espressa soddisfazione per la sua esclusione. Enrico Montesano ha però svelato su Instagram di voler chiarire tutto e ora non si esclude un passo indietro generale.

Montesano Ballando con le Stelle: cosa è successo

La maglietta di Montesano mostrata durante le prove di Ballando con le Stelle ha generato un grande clamore. Il motivo è presto spiegato col fatto che vi sia il simbolo della Decima Mas ben visibile. A ciò si aggiunge il motto di D’Annunzio Memento audere semper, stampato sul retro. L’attore comico prende ora le distanze, come non aveva fatto con le sue posizioni antivax, spiegando d’essere sempre rimasto fedele ai valori di libertà e democrazia nella sua vita. Vittorio Sgarbi, suo difensore a distanza, ha spiegato come nel suo contratto non vi sarà di certo scritto di non poter indossare ciò che vuole. Spiega come si tratti di una maglia con un marchio di un motoscafo, con una frase del 1918 di D’Annunzio. La radice fascista non manca ma ciò, spiega, non trasforma direttamente in un omaggio al regime totalitario la maglietta di Montesano.

Iniziamo col dire che con X Mas, o Decima Mas, si fa riferimento al reparto d’assalto della Marina militare fascista. Chiarito questo, viene da chiedersi se nessuno avesse visto la maglietta di Montesano prima delle prove, così come perché quel video non sia stato semplicemente tagliato, invece di mandarlo in onda. Una questione cruciale, dal momento che l’attore l’ha sollevata con forza, paventando azioni legali contro la Rete. Enrico Montesano ha dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma di esaminare la situazione, così da tutelarsi. La maglietta X Mas era stata vista dai rappresentanti della Rai durante le prove, ha detto, così come durante la registrazione andata in onda. È passato sotto i loro occhi, ovviamente, anche durante il montaggio. Nessuna obiezione in questi differenti passaggi. Tutto ciò evidenzia un solo fatto: questa storia è lontana dall’essere conclusa.