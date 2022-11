Uomini e donne Federico corteggiatore di Federica chi è: il caso Instagram

A Uomini e donne spopola Federico B. 30 anni. Il corteggiatore di Federica Aversano divide i telespettatori ma piace a Tina

Uno dei nuovi protagonisti del trono classico di Uomini e Donne è Federico Breschini, entrato nel programma di Maria De Filippi per corteggiare la tronista Federica Aversano, rendendosi protagonista di un approccio molto forte, suscitando subito l’interesse della ragazza, ma anche prodigandosi in un primo scontro con lei, che ha un po’ scosso la situazione nello studio. Su Federico non ci sono moltissime notizie, se non quelle reperibili sul suo profilo Instagram, dove è molto attivo e vanta quasi 20.000 followers, e alcune che si evincono dal suo percorso a Uomini e Donne. Federico è originario di Roma e dopo aver terminato gli studi ha cominciato a lavorare nell’attività di famiglia, che si compie nel mondo della ristorazione. Presto aprirà il suo locale, la Pizzeria Breschini, che si aggiunge alle altre attività di famiglia come L’ora della pizza e Sapore di pizza. Inoltre, nella sua bio su Instagram c’è anche un collegamento a un centro estetico che si trova a Roma, nel quartiere Talenti, probabilmente anche questo posseduto dal corteggiatore di Uomini e Donne.

Federico è, quindi, un giovane imprenditore, ha 30 anni ed è quindi nato nel 1992. Sempre dal suo profilo Instagram, possiamo notare che fino a qualche mese o fa circa è stato fidanzato con una ragazza di nome Sara, con cui evidentemente la relazione è finita quest’anno, anche se non si sa bene quanto. L’ultima foto insieme è quella di un bacio a Bordeaux il 27 marzo, la rottura, quindi, non deve essere troppo data. Federico ha una grandissima passione per i viaggi, il suo profilo Instagram è pieno di scatti dei suoi viaggi in giro per il mondo, tra cui quelli più recenti a Parigi, Miami e in Argentina.

Uomini e Donne Federica contro Federico

Come abbiamo detto in apertura, Federico ha avuto un impatto deciso sul programma. La prima esterna con la tronista è andata benissimo, i due si sono sdraiati su un prato sotto una calda coperta e hanno chiacchierato, mostrando subito un grande feeling. Un’ottima prima impressione, con Federico che ha messo la ragazza a suo agio e lei che ha ammesso di essere contentissima della loro uscita quando ne ha parlato in puntata. Tuttavia, dopo queste belle parole, l’atmosfera tra loro si è un po’ raffreddata,

Dopo l’esterna, i due si sono scontrati per alcune parole che Federica non ha gradito e soprattutto per le liti del ragazzo con gli altri corteggiatori. La tronista di Uomini e Donne ha ammesso che quell’atteggiamento dell’imprenditore romano gli ha fatto un po’ smorzare tutto l’entusiasmo che aveva dopo l’esterna, ma comunque vuole continuare a conoscerlo, perché è molto interessata a Federico e vuole vedere come possono andare le cose tra loro.