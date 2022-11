GF VIP Wilma Goich ha il covid Daniele incastra gli autori

GF Vip continua il caos Covid all’interno della casa: anche Wilma Goich ha il Covid? Arrivano le incredibili parole di Daniele

Anche Wilma Goich ha il Covid. È questo l’argomento che tiene banco tra le ultime notizie del Gf Vip. Dal malessere accusato da Patrizia Rossetti fino alla rivelazione delle positività, la vita degli inquilini è stata scossa dall’improvviso e decisamente inatteso arrivo del virus nella casa, un’eventualità che non sembrava possibile considerando l’isolamento in cui vivono i vipponi, ma che invece si è tramutata in un’incredibile realtà. All’inizio erano quattro i gieffini che avevano contratto ufficialmente il virus, ma gli altri concorrenti chiaramente sono sotto osservazione e ora è arrivata anche la notizia della positività di Wilma. Dopo alcuni sospetti sui social, nati soprattutto dalle affermazioni di Daniele, il GF Vip con una nota ufficiale ha comunicato che Wilma è risultata positiva al Covid. La cantante è in buone condizioni ed è ovviamente stata isolata come da protocollo.

La notizia è arrivata dopo che sul web i fan hanno palesato i loro sospetti e hanno notato delle parole di Daniele che di fatto hanno confermato le paranoie. L’ex protagonista di Uomini e Donne aveva infatti lasciato intendere che anche Wilma Goich avesse il Covid, una notizia che gli autori gli hanno intimato di non diffondere, ma che lui invece, dopo un’ora di silenzio, ha rivelato agli altri membri della casa. Ora abbiamo la certezza che anche Wilma si è unita alla lista dei positivi, che conta anche Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini. Anche altri vipponi però preoccupano per le loro condizioni di salute, sia Antonino che Giaele hanno lamentato dei malanni, ma sono rimasti nella casa e quindi dovrebbero essere risultati negativi ai tamponi. I controlli, comunque, procedono quotidianamente e i vipponi positivi sono in isolamento e in buone condizioni di salute.

Wilma Goich e l’amore per Daniele

Arrivata, quindi, la notizia della positività di Wilma, ripercorriamo le ultime vicende che l’hanno resa protagonista. La cantante ha infatti confessato in un colloquio con Sarah Altobello di provare dei sentimenti per Daniele, che a detta sua le ha risvegliato qualcosa e le ha fatto provare sensazioni che non provava da tantissimo tempo. La vippona si è anche detta consapevole della grande differenza d’età che c’è tra loro, ben 45 anni, e quindi di non farsi illusioni, anche se in amore, come nella vita, la speranza è l’ultima a morire. Ad ogni modo, anche il solo aver riprovato determinati sentimenti dopo anni è stato molto bella per Wilma, entusiasta di questo amore che prova per Daniele.

Continua a fare strage di cuore l’ex tronista, che dopo aver stregato Elenoire Ferruzzi ha anche conquistato Wilma. In virtù del loro rapporto molto stretto, dunque, è plausibile che gli autori abbiano rivelato a lui dettagli sulle condizioni di Wilma o che Daniele si sia accorto di qualcosa e abbia chiesto delucidazioni. Da qui le sue parole e quindi la notizia comunicata dal GF Vip, arrivata dopo le parole di Daniele che hanno scatenato il web.