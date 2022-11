Gf Vip Wilma Goich innamorata di Daniele: Sarah li ha visti

GF Vip rivelazione a sorpresa di Wilma Goich 77 anni ammette i suoi sentimenti per il giovane Daniele Dal Moro

Mentre si continua a parlare tanto dei Donnalisi e stiamo assistendo ai primi passi del flirt tra Antonino e Oriana, spunta fuori un nuovo amore che sembrava davvero improbabile all’interno della casa del GF Vip. Si tratta di quello provato da Wilma Goich per Daniele Dal Moro, con la vippona che ha confessato inaspettatamente di sentire una grande attrazione per il giovane coinquilino . La cantante non è riuscita a trattenere i propri sentimenti e ne ha parlato a Sarah Altobello, rivelando che grazie a lui si sente completamente rinata, nuovamente viva, e che se non ci fossero stati così tanti anni insieme sarebbero stati fidanzati.

Una coppia platonica, quindi, perché tra i due c’è molto affetto e fattori esterni impediscono la concretizzazione di qualcosa in più. Wilma stessa, sempre nella stessa chiacchierata con Sarah, ha ammesso di rendersi conto della differenza d’età e di tutte le difficoltà e di non pensare a un eventuale relazione, pur non escludendo a prescindere alcuna possibilità. Sicuramente, grazie a Daniele Wilma è tornata a vivere di nuovo certi sentimenti e questo già la rende felice, nonostante i 45 anni di età che separano i due (Wilma ha 77 anni, Daniele invece 32). Sotto l’occhio di Sarah, quindi, sta prendendo sempre più forma questo innamoramento di Wilma per Daniele.

GF Vip le parole di Daniele a Wilma

Ma com’è nato al Gf Vip questo immenso trasporto di Wilma per Daniele? Molti fan sui social hanno segnalato alcune parole che l’ex tronista ha rivolto alla cantante, le quali potrebbero aver fatto scattare qualcosa in Wilma. In particolare, durante una chiacchierata in cortile sull’amore Daniele sarebbe stato talmente colpito dalla visione di Wilma che le ha confessato “Sarebbe un peccato non amarti”. Una frase che potrebbe alludere ovviamente anche a una dimensione affettiva, ma che secondo molti utenti è stata decisiva per far innamorare Wilma del suo giovane compagno di reality.

Dopo Elenoire Ferruzzi, dunque, Daniele Da Moro continua a fare strage di cuori nella casa del Grande Fratello. Daniele e Wilma hanno mostrato una grande complicità nella casa, si sono spesso confrontati e confortati, standosi vicini anche nei momenti di difficili e misurandosi con discorsi intensi e profondi. Wilma ha anche avanzato l’ipotesi che a Daniele piaccia Micol e ha ammesso che, in tal caso, non sarebbe gelosa. Insomma, la Wilma che abbiamo visto è felice e infatuata, ma sicuramente non ossessionata da Daniele, di cui apprezza molto la compagnia e la sensibilità. Questo può essere sicuramente uno dei temi della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Magari Signorini proverà a imbeccare lo stesso Daniele sui suoi sentimenti, che siano nei confronti di Wilma e di Micol, e proverà ad andare a fondo a una storia che comunque ci sta regalando un momento di dolcezza di cui, tra le mille difficoltà di questa edizione, se ne avvertiva davvero il bisogno.