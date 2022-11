Uomini e Donne Michela chi è la signora di 80 anni che ha sconvolto il web

Uomini e Donne chi è Michela, nuova protagonista di 80 anni del trono over che ha sorpreso tutto il web con la sua età

Il trono over di Uomini e Donne si arricchisce di una nuova protagonista, che ha letteralmente sconvolto tutto il web a causa della sua età. Si tratta di Michela, un’arzilla signora il cui video di presentazione ha letteralmente spopolato su TikTok e che ha lasciato stupiti i fan perché a guardarla non sembra proprio che abbia 80 anni. D’altro canto, anche lei lo ha ammesso: “Ho 80 anni e non li dimostro” e guardandola bisogna dire che certamente non si può darle torto. Ma qual è il segreto di giovinezza della nuova protagonista di Uomini e Donne? Secondo lei è questione di genetica, perché in famiglia ha moltissime persone che hanno vissuto oltre i 100 anni e la longevità è un tratto distintivo della sua famiglia.

La donna è entrata in studio per corteggiare il cavaliere Alessandro Rausa e ha sfoggiato i suoi capelli biondi, gli occhi azzurri e la sua incredibile eleganza. Su di lei non sono disponibili moltissimi dettagli, la dama ha raccontato di provenire da Milano e di aver perso recentemente la persona con cui ha vissuto per ben 33 anni. Prima di conoscere quest’uomo, venuto a mancare a 80 anni, Michela è stata sposata, ma poi ha divorziato e ha trovato questo nuovo amore. Il tutto, quindi, dovrebbe essere avvenuto circa 40 anni fa, quindi al tempo del divorzio Michela potrebbe avere avuto 35-40 anni, ma è impossibile dirlo con certezza. Ricapitolando Michela è sì vedova ma del primo marito con cui ha divorziato ma del compagno. Ora, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne vuole rimettersi in gioco, desiderosa di conoscere Alessandro perché lo reputa davvero un vero signore, ammettendo di apprezzarlo molto anche per le sue maniere pacate.

Uomini e Donne: il segreto di Michela

L’ingresso in studio di Michela ha provocato attimo d’incredulità in studio, perché quando è arrivata per corteggiare Alessandro tutti sono rimasti perplessi, convinti che fosse un po’ troppo giovane per il cavaliere che invece ha 92 anni. Poi, la rivelazione dell’età ha letteralmente spiazzato tutti quanti e su questo tema Michela ha parlato approfonditamente, rivelando, come detto, che in famiglia ha molti parenti ultracentenari e che la particolarità dei loro geni viene addirittura studiata dai medici. Oltre all’aspetto molto giovanile, Michela ha raccontato di non aver mai preso una medicina in vita sua, conservando sempre un’ottima salute. Michela non beve caffè, mangia dolci e si allena in palestra: ha una vitalità a dir poco invidiabile a 80 anni. Per il resto, come detto, mancano al momento informazioni più approfondite su Michela, che a primo impatto non sembra essere sui social, ma la scarsità d’informazioni su di lei potrebbe senza dubbio incidere sulla difficoltà nel reperirla. Magari, nel corso della sua avventura a Uomini e Donne rilascerà ulteriori informazioni su di lei e sul suo passato.