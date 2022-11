Las Encinas Èlite dove si trova e quanto costa vera università di Madrid

Dove si trova la scuola Las Encinas di Elite e quanto costa studiare nella vera università di Madrid che fa da sfondo alla serie

Con la sesta stagione di Elite, in uscita venerdì 18 novembre su Netflix, facciamo ritorno a Las Encinas, la famosa scuola che frequentano i ragazzi della serie. L’ambientazione lussuosa ed esclusiva è sicuramente tra i segreti di Elite, capace di catapultarci in un mondo di extra lusso, tra mega ville, feste enormi e appunto la modernissima scuola di Las Encinas. All’interno della serie la scuola è vagamente localizzata nei pressi di Madrid, senza alcuna connotazione geografica precisa, ma sapete dove si trova davvero Las Encinas? Andiamo a scoprirlo.

La scuola di Elite altro non è che l’Universidad Europea de Madrid, la più esclusiva università privata della Capitale spagnola. Questa si trova a Villaviciosa de Odon, all’interno della Comunidad de Madrid, che sarebbe tutta l’area che fa capo alla città di Madrid. L’Universidad Europea de Madrid è la migliore università privata di tutta la Spagna secondo la classifica stilata da El Mundo. Oltre alla sede di Villaviciosa, l’ateneio ha anche altri campus ad Alcobendas, altra località che si trova nei pressi di Madrid. Questa università è stata fondata nel 1989 e nel 1995 è diventata privata, diventando il grande punto di riferimento che è oggi in Spagna. A partire dal 2018, anno d’uscita della prima stagione di Elite, la struttura fa anche, quindi, da sfondo alla famosa serie Netflix.

Las Encinas Èlite prezzi

Vedendo Elite vi è venuta voglia di frequentare la bellissima Las Encinas? Andiamo a scoprire quanto costa la famosa Università di Madrid. Com’era facilmente prevedibile, studiare in questo prestigioso ateneo costa parecchio, infatti la retta è di quasi 9.000 euro l’anno, cui sono da aggiungere poi le spese per un eventuale alloggio, per i libri di testo, materiale e così via. Si tratta, infatti, non solo della migliore università spagnola, ma anche della più costosa e quindi si caratterizza come abbastanza esclusiva, il cui accesso è subordinato a chiari criteri economici, ma anche a fattori meritrocratici. Proprio come abbiamo visto a Las Encinas, è possibile riuscire a studiare alla vera università di Madrid anche mediante borse di studio e concorsi: se siete curiosi di scoprire come funziona l’accesso potete visitare il sito dell’università e trovare tutti i dettagli.

Ad ogni modo, la struttura che vediamo in Elite non è interamente la sede centrale dell’Università, ma le riprese esterne sono state fatte nel campus di Villaviciosa, mentre gli interni sono quelli della sede centrale. Nel campus sono presenti anche palestre, piscine, campi da calcio e da tennis, una pista di atletica e moltissimi spazi dove gli studenti possono passare le loro giornate. Inoltre, all’interno del campus c’è anche un residence che accoglie poco più di 500 studenti. Questa, dunque, è la famosissima università che caratterizza l’iconica Las Encinas in Elite.