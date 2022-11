X Factor 2022 quarto live eliminato: chi è uscito e riassunto

Due eliminati nella terzo live di X Factor 2022. Chi è uscito dice addio a un passo dalla puntata inediti. Lite Rkomi Fedez

Il quarto live di X Factor, dedicato agli inediti degli otto concorrenti in gara, si è aperto con il botto. Alessandro Cattelan sul palco a dare il via allo show, tra le urla del pubblico. Lo storico conduttore si è divertito ad apparire in ruoli strani, tra pubblico e tecnici, per la gioia dei fan. Alla fine dello show è ritornato sul palco, stavolta al fianco di Francesca Michielin. Grandi sorrisi, applausi e molta emozione. È poi accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Per la seconda volta in questa edizione, Ambra si è ritrovata a dover fronteggiare due suoi concorrenti in una sfida interna. Lucrezia e I Tropea sono stati i due nomi non salvati dal pubblico, avendo ottenuto meno preferenze nella somma dei due televoto. La band ha riproposto Luna dei Verdena, mentre Lucrezia ha cantato ancora una volta Teardrop dei Massive Attack, che l’ha fatta conoscere alle Audition. Il meno votato dal pubblico ha già un punto in favore dell’eliminazione, che va ai danni di Lucrezia. Rkomi ha fatto proprio il nome della ragazza, con Fedez che non è stato decisivo, citando i Tropea. La responsabilità se l’è presa Dargen D’Amico, che ha gettato Lucrezia fuori da X Factor 2022.

X Factor 2022 quarto live: riassunto su cosa è successo ieri sera

Beatrice Quinta ha aperto la lunga gara degli inediti del quarto live di X Factor 2022. La canzone che ha proposto è però già nota a pubblico e giudici. Si tratta di Se$$o ed è quella che alle Audition le ha dato la chance di proseguire in questo percorso. Ambra ha finalmente capito di cosa parli davvero il brano, che definisce un inno alla rivincita delle sottone. È stato tutto perfetto, dalla scenografia alla produzione, fino all’esibizione in sé. I giudici non hanno sfoderato critiche stavolta. Grande festa anche per i Tropea. Hanno vissuto momenti difficili ma sono riusciti ad arrivare alla serata più importante, quella degli inediti. La critica che è stata ripetuta più spesso in merito alla loro Cringe Inferno è che vi sono troppe “parole giovani”, forse poco digeribili per la TV generalista. I ragazzi hanno difeso la scelta, sottolineando d’aver voluto appropriarsi di vocaboli spesso limitati a certi generi. Avendo però vissuto certe esperienze, li hanno voluti far propri.

L’inedito di Linda è Fiori sui balconi. Esibizione eccellente, dopo un tenero video sulla settimana trascorsa dalla giovane artista, che ha potuto riabbracciare la sua fidanzata. I giudici non potrebbero essere più entusiasti di lei, sempre in grado di interpretare al meglio ciò che canta, estasiando il pubblico. I Santi Francesi hanno cantato Non è così male, che non è proprio un inedito (discorso valido anche per altri). Lo hanno cantato alle Audition ma nel quarto live hanno aggiunto una strofa, lasciando intatto il testo. Come sempre adorati dal pubblico, che li ha premiati con il televoto, come dimostrato dalla classifica provvisoria svelata da Francesca Michielin. I giudici sono d’accordo col fatto che siano già pronti per la vita al di fuori del talent. Alle loro spalle, in classifica, Beatrice Quinta, Linda e i Tropea. La top 8 completa è poi giunta al termine di tutte le esibizioni, poco prima della sofferta eliminazione..

Uno dei momenti più esaltanti del quarto live di X Factor 2022 è stato segnato dagli Omini. Per il loro inedito, Matto, hanno fatto una scelta coraggiosa, proponendosi in italiano. Rkomi e Ambra sono entusiasti, e ovviamente anche Fedez che li ha guidati in questo percorso. Dargen D’Amico ha però avuto una critica legata proprio alla scelta della lingua. In italiano crede infatti perdano quella potenza esplosiva che li contraddistingue. Joelle ha cantanto la sua Sopravvissuti, che racconta di un rapporto speciale tra due anime, non necessariamente tra innamorati. Lei infatti pensa a suo fratello nel proporla sul palco. I due si sono rivisti nei giorni precedenti il live, il che le ha ridato il sorriso. Lui è la sua anima gemella. Fedez ha per la prima volta visto in lei una crescita in evidente nella presenza scenica. Passi avanti per completare un quadro splendido. I Disco Club Paradiso hanno chiuso le esibizioni della serata degli inediti, proponendo DCP. Partita subito la solita festa, con Jacky Sax assoluto protagonista, per la gioia di Ambra. Anche Rkomi, che non li adora musicalmente, si è arreso al fatto che siano in grado di sfoderare una potenza assurda. La gente non smetteva di ballare e dev’essere calmata da Francesca Michielin.. Dargen D’Amico ha visto in loro fin da subito un’energia quasi sudamericana e prevede un gran futuro all’orizzonte. Spazio infine a Giorgia, che ha proposto un medley di due brani, Oro Nero e il nuovo singolo Normale, sfoderando la solita voce angelica, delicata e potente al tempo stesso.