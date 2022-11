Tu si que vales che fine ha fatto il vincitore del 2021

Che fine ha fatto il vincitore di Tu si que vales 2021: chi è Sadeck e cosa fa dopo la vittoria dello scorso anno

Va in onda stasera 19 novembre la finale di Tu si que vales 2022 e allora è sicuramente l’occasione di andare a scoprire che fine ha fatto il vincitore della scorsa edizione dello show dei talenti di Canale 5. Si tratta di Sadeck, che si è presentato con la sua crew, la Geometrie Variable, che ha introdotto la spettacolare geodanza, aggiudicandosi la vittoria finale. Nato in Francia, Sadeck Berrabah è un’artista a tutto tondo, ballerino e coreografo, ma anche pittore e designer. La sua arte lo ha portato a concepire la particolarissima geodance, che consiste in un ballo sincronizzato, con movimenti di braccia e corpo dei diversi ballerini del corpo di danza, con le coreografie che s’ispirano molto spesso a elementi della natura. Sadeck si è imposto a Tu si que vales 2022 guidando la sua Geometrie Variable nelle spettacolari coreografie mostrate sul palco, come quella ispirata al volo degli uccelli, che, realizzata in finale, ha portato a Sadeck la vittoria ottenendo addirittura il 93% dei consensi degli spettatori da casa e ovviamente i quattro sì dei giudici.

Dopo il trionfo a Canale 5, Sadeck ha portato avanti la sua attività di coreografo, lavorando anche con molti artisti di spicco come Chris Brown e Shakira, per cui ha curato le coreografie di clip musicali. La fama del coreografo ha raggiunto un’importante fama mondiale, portandolo anche a curare le coreografie per i giochi paralimpici di Parigi 2024. Sul profilo Instagram dell’artista possiamo ammirare i video delle sue spettacolari esibizioni, tra le collaborazioni con artisti e brand di livello mondiale e le splendide geometrie a cui i ballerini della crew di Sadeck danno vita.

Tu si que vales 2021: gli altri finalisti

Nell’atto conclusivo di Tu si que vales 2021, Sadeck ha superato ben altri quindi talenti, giunti fino alla finale, ma che si sono dovuti arrendere all’armoniosa e magnetica coreografia di Sadeck con la sua imitazione dello stormo di uccelli. Alle spalle del francese si è piazzato il mago Alessandro Parabiaghi e in terza posizione ha chiuso il podio Cristian Sabba, prodigio del salto della corda. Scendendo nella classifica, troviamo il pole dancer Alessandro Mosca, il motociclista acrobatico Samuele Zuccali e l’affascinante illusionista Lea Kyle. Chiudono la top ten gli atleti di calisthenics Gaggi, Manuel e Francesco, il cantante Gianfranco Sgura, gli illusionisti Kai Leclerc e Alexandra Buzas e il ballerino acrobatico Neguin. Quest’anno i talenti giunti in finale sono 12, non 16 come lo scorso anno. Il vincitore spera di raccogliere l’eredità di Sadeck e portarsi a casa il ricco montepremi di 100.000 euro, con la speranza chiaramente di poter rivivere i fasti del francese, oggi coreografo di fama mondiale.