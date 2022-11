Cerimonia di apertura Mondiali 2022 dove vedere e a che ora

Domenica 20 novembre inizia i Mondiali 2022 in Qatar, primo della storia. Dove vedere la cerimonia d’apertura e a che ora inizia.

Il Qatar non ha badato a spese per i Mondiali 2022, il che fa sperare in una cerimonia d’apertura ricca di effetti speciali e sorprese prevista ad un’ora insolita. La Rai trasmetterà lo show inaugurale si svolgerà all’interno dello stadio Al-Bayt di Al Khor, dove ovviamente si disputerà anche la prima gara, quella d’apertura del torneo tra i padroni di casa e l’Ecuador. Mancano poche ore al termine del countdown, che l’Italia vive con molta amarezza, considerando come per la seconda edizione consecutiva abbia fallito l’obiettivo qualificazione. Molti i tifosi che hanno ammesso di non avere alcun interesse nella Coppa del Mondo, così come svariati calciatori. La testa di alcuni è già rivolta agli Europei 2024 ma, per chi volesse, eco dove vedere la cerimonia d’apertura dei Mondiali 2022 in Qatar.

L’orario fissato per l’inizio dello show sono le 16, un’ora prima del fischio d’inizio del match inaugurale della manifestazione sportiva più importante e seguita al mondo. Chiunque volesse vedere tanto lo show quanto la sfida successiva, potrà farlo in diretta su Rai 1. La Rete nazionale detiene infatti i diritti in esclusiva per il nostro Paese. Il collegamento avrà inizio alle ore 15.30 di domenica 20 novembre. Sarà possibile vedere la cerimonia d’apertura anche in streaming, collegandosi al sito o all’app Rai Play, disponibile su tutte le piattaforme: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Mondiali 2022 cerimonia: chi si esibisce

Pensare che il Qatar possa aver risparmiato per la cerimonia d’apertura dei Mondiali 2022, che segnano una rivoluzione storica, è pura follia. In tanti, sul posto e da casa, si aspettano un grande spettacolo. Quello che forse gli organizzatori non si aspettavano, però, erano i forfeit da parte di alcuni artisti. Per mesi sono circolate svariate indiscrezioni, che coinvolgevano anche il nome di Shakira, tra gli altri. La celebre cantante, già madrina del Mondiale 2010 con la sua Waka Waka, avrebbe fatto un passo indietro rispetto all’ipotesi di poter tornare alla Coppa del Mondo. Le polemiche legate all’evento in Qatar e a quanto sia costato in termini di sfruttamento e vite umane, ha reso la partecipazione una scelta coraggiosa e non qualcosa di quasi automatico, se proposto, com’era fino alla scorsa edizione.

Passo indietro anche di Dua Lipa, che ha voluto rispondere in prima persona alle voci relative alla sua presenza sul palco dello show inaugurale della manifestazione. Ha spiegato di non essere mai stata coinvolta in alcuna trattativa, nonostante indiscrezioni molto insistenti a riguardo. L’artista ha però voluto sottolineare come non vi sarebbe stata alcuna chance. Il desiderio di visitare il Qatar c’è, ma soltanto dopo che avrà rispettato gli impegni presi in materia di diritti umani. Scopriamo allora chi si esibirà alla cerimonia d’apertura dei Mondiali 2022. Spazio ai Black Eyed Peas, così come al frontman del celebre gruppo BTS, Jeon Jung-kook, vero fenomeno globale del genere K-Pop. Come sappiamo, la Coppa del Mondo ha ben quattro brani a fare da colonna sonora, con tutti gli artisti coinvolti che saranno presenti alla manifestazione. Parliamo di Better Together, cantata da Trinidad Cardona, Aisha e Davido, Arhbo di Ozuna, Light the Sky di Nora Fatehi, Rahma Riad, Balqees e Manal & RedOne, e The World is Yours To Take dei Tears for Fears.