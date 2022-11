Da noi a ruota libera sospesa perché non va in onda dopo boom ascolti

Perché non va in onda Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini: programma sospeso, ma gli ascolti sono incredibili

Salta l’appuntamento di domenica 20 novembre con Francesca Fialdini. Il suo programma, Da noi a ruota libera, non va in onda come di consueto alle 17:20 circa e non lo farà per un po’ di tempo. Il motivo? Non c’entrano minimante gli ascolti o altri fattori, ma la decisione è arrivata per fare spazio ai Mondiali di calcio in Qatar, grande esclusiva della Rai, che iniziano proprio domenica 20 novembre con la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador. Infatti, proprio nello slot su Rai 1 occupato solitamente dalla Fialdini c’è proprio la partita del Mondiale domenica 20 novembre: salutiamo, quindi, per il momento Da noi a ruota libera, in attesa del suo ritorno tra qualche settimana.

Come detto in apertura, non c’entrano minimamente gli ascolti, anche perché questi sono davvero sensazionali. Da noi a ruota libera col passare delle settimane si è confermato uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana, un appuntamento fisso per tantissimi italiani la domenica pomeriggio. Nell’ultima puntata, quella del 13 novembre, il talk show di Francesca Fialdini ha fatto registrare il record stagione di ascolto medio, raccogliendo il 17,20% di share e una media di 2.323.000 spettatori. Il programma ha anche saputo raggiungere picchi di 19,35% di share e di 2.856.000 spettatori: numeri importantissimi, che certificano il grande successo di Da noi a ruota libera.

Da noi a ruota libera quando torna

Dal 20 novembre, dunque, il programma della Fialdini va in pausa, salvo tornare dopo qualche settimana. In particolare, la data scelta per il grande ritorno di Da noi a ruota libera è sicuramente non banale: si tratta del 25 dicembre, il giorno di Natale, che quest’anno capita proprio di domenica. Con i Mondiali in Qatar che termineranno il 18 dicembre, Da noi a ruota libera torna nella prima domenica disponibile dopo la competizione, che casualmente capita proprio a Natale: un’occasione perfetta per un ritorno col botto e per una puntata speciale, in cui Francesca Fialdini riabbraccerà i suoi spettatori e li riaccoglierà per passare insieme il pomeriggio di Natale.

L’appuntamento, dunque, con il ritorno di Da noi a ruota libera va a fine dicembre, in uno dei giorni più importanti dell’anno. Fino a quel momento una meritata pausa per la conduttrice e i suoi compagni di avventura, in attesa di tornare e continuare a far registrare i grandi numeri che stanno contrassegnando questa stagione di Da noi a Ruota Libera. Quella del 25 dicembre, tra l’altro, sarà con tutta probabilità l’ultima puntata del 2022, con il programma che tornerà regolarmente nel 2023 e continuerà ad arricchire le domeniche pomeriggio degli italiani anche nel nuovo anno, con i soliti tanti ospiti e i temi che animano il salotto di Francesca Fialdini.