Suor Cristina Scuccia chi è la vincitrice di The Voice e cosa fa oggi

Impossibile dimenticare Suor Cristina Scuccia, la vincitrice di The Voice nel 2014. Scopriamo che fine ha fatto che cosa fa oggi la celebre suora cantante italiana.

Oggi non è più in convento Suor Cristina ma è stata uno dei personaggi più amati della televisione italiana di qualche anno fa, quando la sa esibizione a The Voice of Italy divenne virale nel 2014, anticipando la sua vittoria del talent show di Rai 2: stiamo parlando di Cristina Scuccia, o semplicemente in arte Suor Cristina. Siciliana classe 1988, ha preso i voti nel 2012 dopo quattro di percorso, ma fin da subito ha iniziato a partecipare a programmi televisivi, a partire proprio dal 2012 con Dizionario dei sentimenti su Gold TV, e parallelamente arriva a incidere il suo primo singolo. Nel giro di due ani ha raggiunto la fama prima nazionale e poi internazionale, vincendo appunto The Voice in squadra con J-Ax. Che fine ha fatto oggi Suor Cristina ha destato molta curiosità perché si è ritirata dal mondo della musica, un’attenzione che ha creato numerose fake news sul suo conto dal presunto marito, alla nascita di figli fino ad uno storico fidanzatino che avrebbe rivelato dettagli privati della Scuccia che in tv è tornata nel salotto di Verissimo per raccontare il suo addio ai voti infatti Suor Cristina, ora Cristina Scuccia, ha rinunciato ai voti perpetui da Orsolina.

Suor Cristina Scuccia di The Voice ieri e oggi

Subito dopo il suo successo a The Voice, ha iniziato una vera e propria carriera da popstar internazionale, cantando a New York al Today Show, e poi al Concerto di Natale in Vaticano. Nel 2015 ha pubblicato l’album Sister Cristina in Giappone, che ha avuto grande successo, e in seguito ha preso parte a diversi musical a teatro (Sister Act, ovviamente, ma anche Titanic). Nel 2018 è uscito Felice, il suo secondo album di studio, e nell’anno successivo ha preso parte a due talent show: The World’s Best sulla CBS, negli Stati Uniti, e in Italia a Ballando con le stelle. Nel settembre dello stesso anno, poi, ha preso i voti perpetui, che segnano l’ingresso definitivo in un ordine religioso (nel suo caso, le suore orsoline della Sacra Famiglia). La sua ultima apparizione televisiva è stata nel 2020 a Guess My Age – Indovina l’età, su Tv8. Da allora, Suor Cristina ha completamente abbandonato la carriera sia come cantante che come personaggio televisivo, entrando stabilmente in convento. Più di recente ha spiegato la sua scelta con queste parole: “Per me cantare è sempre stato sinonimo di fede, ma alla fine ho scelto di unirmi a Dio e ho messo da parte la musica”. A sorpresa nel novembre 2022 a Verissimo ha annunciato di averci ripensato e aver lasciato i voti perpetui quindi oggi non è più suora. Durante un’intervista a Verissimo Cristina Scuccia ha spiegato i motivi della sua scelta. L’ex Suor Cristina oggi cantante ha spiegato che non è stato il successo in sé a farle perdere la vocazione. The Voice ha aperto la strada a un suo cambiamento interiore perché sentiva il peso di dover mandare un messaggio di autenticità. Un senso di responsabilità diventato maggiore durante il Covid che ha portato Scuccia ad entrare in crisi, nel timore di deludere la sua famiglia e il mondo intero non era serena e non aveva il coraggio di annunciare il volersi spogliare dei voti. A 33 anni dopo un percorso psicologico Cristina Scuccia ha capito che il problema non era la fede, ma probabilmente le regole che il mondo clericale impone, oltre a non avere più la vocazione. Dunque a Verissimo la vincitrice di The Voice ha spiegato che non è più suora oggi perché ha capito che a quella non era la sua vita. Ora Cristina Scuccia vive in Spagna e fa la cameriera e ha specificato che non ha trovato l’amore vero e quindi non è fidanzata.

Suor Cristina sposata la fake news

Nel corso di questi anni, complice anche l’allontanamento dalle scene, sono circolate molte voci su Suor Cristina, e una di queste sosteneva addirittura che si fosse sposata, svestendo l’abito da suora. In realtà si tratta di una fake news diffusa su internet, giocando su un modo di dire molto diffuso tra le suore, quello del “matrimonio con Dio”. Suor Cristina, come detto, è ancora suora e non si è mai sposata, se non in senso figurato. Il suo “matrimonio” sarebbe dunque la decisione definitiva di prendere i voti perpetui, presa nel settembre 2019. In questo modo, aveva deciso di dedicarsi unicamente alla vita religiosa, abbandonando le scene. Poi il ripensamento e la scelta di lasciare definitivamente i voti, ora non è fidanzata.