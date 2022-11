Quanto guadagna Telecronista dei Mondiali 2022

Quanto guadagnano i telecronisti in Rai chiamati a commentare tutte le partite dei Mondiali 2022 in Qatar

Inizia domenica 20 novembre l’attesissimo, e molto discusso, Mondiale in Qatar e sale la curiosità su quanto guadagnano telecronisti e addetti ai lavori. Un’edizione della kermesse calcistica che ha catalizzato l’attenzione mondiale soprattutto per le polemiche legate alle leggi che regolano la vita in Qatar e alla realizzazione degli impianti in cui si giocheranno le partite. Nonostante tutto, comunque, l’attesa per il Mondiale di calcio è comunque alle stelle, anche se la pesante assenza dell’Italia lo rende un po’ meno interessante ai nostri occhi. Tuttavia, moltissimi spettatori si sintonizzeranno sui canali Rai per vedere le partite che si giocheranno in Qatar. L’emittente nazionale detiene i diritti di trasmissione dell’intera competizione quindi mostrerà tutte le partite, con un ampio commento ad accompagnare le gare. A tal proposito, andiamo a scoprire qualcosa in più sui telecronisti della Rai per il mondiale.

Non sono noti ufficialmente gli stipendi dei telecronisti dei Mondiali 2022. L’emittente televisiva, infatti, rende noti solo gli stipendi dei suoi dipendenti che superano i 200.000 euro e tra questi non ci sono quelli dei giornalisti chiamati a commentare le partite del mondiale. Possiamo, dunque, dedurre che la cifra sia più bassa, chiaramente, ma con precisione è impossibile sapere quanto guadagna un telecronista ai Mondiali 2022. Inoltre, alcuni telecronisti, in particolare quelli chiamati al commento tecnico, sono stati ingaggiati appositamente per l’occasione, per cui hanno solo un contratto a prestazione determinata con la Rai, le cui cifre, al pari di quelle dei contratti dei telecronisti fissi, sono impossibili da conoscere.

Mondiali 2022: chi sono i telecronisti

Per l’occasione, la Rai ha allestito una squadra di altissimo livello, per garantire agli spettatori un servizio importante. Sentiremo, dunque, diverse voci note della Rai, quelle che solitamente accompagnano le partite della Nazionale, trasmesse sempre dall’emittente pubblica. Tra questi spicca, chiaramente, Alberto Rimedio, la voce ufficiale delle partite dell’Italia. Insieme a lui si alterneranno al commento delle gare in Qatar Stefano Bizzotto, Luca De Capitani e Dario Di Gennaro. Al fianco dei telecronisti ufficiali ci saranno altre voci che invece si occuperanno del commento tecnico. Tra questi abbiamo diversi nomi importanti del mondo del calcio. Dall’ex stella della Juventus Claudio Marchisio a Sebino Nela, campione d’Italia con la Roma nel 1983. A loro si aggiungono Lele Adani, ex voce di Sky e figura molto nota sui social, l’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni e Antonio DI Gennaro.

Questa, dunque, la squadra allestita dalla Rai per l’avventura in Qatar, completata anche con una schiera di inviati che racconteranno le giornate qatariote: da Alessandro Antinelli a Marco Lollobrigida, da Simona Rolandi a Jacopo Volpi. Il Mondiale 2022 va in onda da domenica 20 novembre fino alla finalissima prevista per il 18 dicembre alle ore 16:00, che decreterà la Nazionale campione del mondo. In mezzo 64 partite da seguire col commento dei telecronisti della Rai.