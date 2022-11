Taylor Mega chi è e per cosa è famosa

Taylor Mega chi è l’ex fidanzata del gieffino Alberto De Pisis e perché è molto famosa: dalla carriera sui social ai tanti flirt

Taylor Mega, famosa influencer, c’entra al Gf Vip più di chiunque altro: ha avuto infatti una storia sia con Alberto che con Giaele De Donà. Tra i protagonisti di questa edizione del GF Vip c’è De Pisis, famoso soprattutto per essere stato proprio il fidanzato di Taylor Mega, nonostante la sua dichiarata omosessualità. Il suo nome, quindi, è legato a doppio filo a quella dell’influencer friulana, diventata in poco tempo un vero e punto di riferimento sui social. Nata a Udine il 31 ottobre del 1993, Elisia Todesco coltiva sin da piccola il sogno di affermarsi nel mondo dello spettacolo e riesce a farlo grazie alle sue attività di modella e influencer. La ragazza partecipa a moltissimi shooting fotografici, porta avanti tantissime collaborazioni sui social e vanta un incredibile seguito, capace di raggiungere cifre a sette zeri su Instagram. Tra le sue attività imprenditoriali ricordiamo il lancio della linea di bikini Mega Swim, di cui tra l’altro è stata testimonial Sophie Codegoni.

Taylor Mega è famosa, quindi, soprattutto a causa della sua attività come influencer e come modella, ma anche grazie alle sue esperienze in televisione. Il 2019 in particolare è l’anno dell’affermazione dell’ex fidanzata di Alberto De Pisis sul piccolo schermo: prima partecipa all’Isola dei famosi, ma viene eliminata nelle prime battute del programma, poi entra nella casa del Grande Fratello 16, ma vi rimane appena una settimana a causa del sopraggiungere di un altro impegno già fissato.

Taylor Mega ha anche una sorella di nome Giada, conosciuta con il nome d’arte di Jade, che ha intrapreso anche lei la carriera da influencer, anche se con meno successo rispetto alla sorella. La vita sentimentale della modella è stata invece un vero e proprio giro sulle montagne russe, con Taylor Mega finita molto spesso al centro del gossip e protagonista di numero molto alto di flirt.

Taylor Mega famosa per i flirt

Abbiamo parlato di Alberto De Pisis, uno degli ex più noti di Taylor Mega, ma non l’unico. L’influencer ha avuto una relazione abbastanza lunga con un volto noto della musica, il trapper Tony Effe, ex rappresentante della Dark Polo Gang. La loro relazione è terminata più o meno in concomitanza con l’avventura dell’influencer all’Isola dei famosi, poi ci sono state alcune indiscrezioni di flirt al femminile per Taylor, che si è dichiarata bisessuale. Prima con Erica Piamonte, poi con Giorgia Carldarulo, con cui sono girato anche foto di appassionati baci. Dopo la mai confermata storia con Giorgia, Taylor ha avuto un ritorno di fiamma con Tony Effe, durato però anche questo poco tempo.

Qualche tempo dopo, nell’estate 2021, Taylor Mega torna sulla cresta dell’onda del gossip rivelando la propria relazione con Vittorio Scala, imprenditore milanese che ha messo a tacere diverse voci che si rincorrevano al tempo, come i flirt con il rapper milanese Sacky e col calciatore del Monza Armando Anastasio. Oggi, l’influencer dovrebbe essere ancora fidanzata con Vittorio, ma il suo nome rimane sempre al centro delle voci del gossip.

La storia con Alberto De Pisis risale invece al 2018 e a proposito Taylor Mega ha rivelato che prima di mettersi insieme i due erano migliori amici, poi tra loro è scattato qualcosa, ma è finito dopo due mesi. Lei è rimasta molto legata ad Alberto e inoltre ha rivelato di essere ancora un po’ gelosa quando lo vede con altre donne. Inoltre, la friulana si è resa protagonista di una confessione su un’altra protagonista del GF Vip nella sua intervista a Turchesando: ha infatti rivelato di avere avuto un flirt con Giaele quando lei era già stata sposata, ma anche specificato che, trattandosi di una coppia aperta, non si può parlare di tradimento.