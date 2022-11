Con l’aiuto del cielo quante puntate sono

Con l’aiuto del cielo arriva su Canale 5 quante sono le puntate della nuova fiction su Mediaset con il prete detective

Con l’aiuto del cielo con diverse puntate arriva come nuova fiction su Canale 5. Mentre i palinsesti televisivi, specialmente quelli Rai, si ridisegnano con l’inizio dei Mondiali 2022 in Qatar, Canale 5 lancia una nuova fiction molto attesa: Con l’aiuto del cielo. Si parte mercoledì 22 novembre, con la prima puntata della serie prodotta da Francia e Belgio che a molti ricorda una famosissima e iconica produzione di Rai 1: Don Matteo. Al centro del racconto c’è infatti il novizio Clement, che aiuta la poliziotta Elli a risolvere le sue indagini. Una sorta di Don Matteo francofono, pronto ad animare i mercoledì sera di Canale 5 nelle prossime settimane.

Primo appuntamento, quindi, il 22 novembre, con la trasmissione prevista per le ore 21:45 circa su Canale 5 e in streaming tramite l’app di Mediaset Infinity, la cui fruizione è gratuita. In totale, le puntate che compongono questa prima stagione della serie sono sei, ognuna dalla durata di nove minuti circa. Il finale di stagione è previsto, quindi, per il 27 dicembre, col calendario delle puntate così suddiviso:

22 NOVEMBRE: Puntata 1

29 NOVEMBRE: Puntata 2

6 DICEMBRE: Puntata 3

13 DICEMBRE: Puntata 4

20 DICEMBRE: Puntata 5

27 DICEMBRE: Puntata 6

Con l’aiuto del cielo: trama e cast

La serie, nota col titolo originale Elli et Clement, risale al 2019 e mette in scena le avventure della poliziotta Elli Taleb, interpretata da Sabrina Ouazani, e del novizio Clement, che ha il volto di Mathieu Spinosi. I due si conoscono quando la capitana della polizia francese s’imbatte nel prete nel pieno di un’indagine in un monastero e da questo momento inizia la loro collaborazione volta a risolvere i crimini che avvengono a Montpellier, città del sud della Francia. Le differenze tra i due non possono essere maggiori: Elli è infatti un’atea e ha dedicato la sua vita alla polizia, mentre Clement è un religioso con un oscuro segreto nel suo passato, in particolare sulle sue origini. Insieme però creeranno una coppia molto affiatata e in grado di risolvere anche i misteri più intricati, ma dovranno fare i conti anche con le incombenze della vita quotidiana, in particolare la poliziotta che deve crescere da sola le sorelle, e coi misteri che circondano il passato del prete e il monastero in cui si trova.

Per ciò che riguarda il cast, abbiamo parlato dei due personaggi principali, a loro si aggiungono Jerome Robert nei panni del tenente Frank Gallois, Christian Rauth (Mathias), Myriam el Ghali-Lang (Berenice), Siham Falhoune (Maryam) e Kelia Millera (Noemie). Sappiamo già, essendo la serie vecchia di qualche anno, che esiste una seconda stagione di Con l’aiuto del cielo, già uscita in Francia e composta però soltanto di due episodi. Al momento, comunque, andranno in onda solo i sei episodi che compongono la prima stagione della serie franco-belga.