Con l’aiuto del cielo trama è ispirata a Don Matteo

La trama di Con l’aiuto del cielo ricorda un po’ Don Matteo. La nuova miniserie mescola religione e crimine, come la fiction con Terence Hill.

Canale 5 propone la sua versione di Don Matteo con la trama di Con l’aiuto del cielo . Si tratta di una miniserie poliziesca franco-belga, dal titolo Con l’aiuto del cielo, in onda da martedì 22 novembre. La storia vede l’uno di fianco all’altra due personaggi decisamente differenti. Da una parte abbiamo Sabrina Ouazani, che interpreta il capitano Elli Taleb. Dall’altra, invece, Mathieu Spinosi, che si è calato nei panni di Frate Clement. La trama di Con l’aiuto del cielo vede quindi contrapposti un’atea e un fervente religioso. I due, contro ogni pronostico, dovranno riuscire a risolvere insieme degli intricati casi di omicidio.

Guardiamo nel dettaglio alla storia che questa miniserie propone al pubblico di Canale 5. La vita privata di Ellie è molto complessa. Si ritrova infatti a prendersi cura di tre sorelle, gestendo al tempo stesso un lavoro che richiede tutta la sua attenzione. Clement è invece un orfano cresciuto all’interno di un monastero. È stato trovato che era solo un bambino e uno dei frati ha deciso di tenerlo con sé. Questo luogo ha rappresentato tutta la sua vita. L’esperienza del mondo è passata per lui attraverso i corsi di Teologia per corrispondenza che ha seguito. Nella trama di trama di Con l’aiuto del cielo si ritrovano sulla stessa strada a causa dell’improvvisa morte di padre Benoit. Frate Clement è pronto a tutto pur di dare il proprio contributo, anche andando contro le richieste di Ellie.

Con l’aiuto del cielo e Don Matteo

Unire il mondo ecclesiastico e quello delle forze dell’ordine è una mossa che ha subito spinto gli appassionati di serie TV a confrontare Con l’aiuto del cielo e Don Matteo. Frate Clement è stato così trasformato nel Terence Hill franco-belga, per alcuni. Così come nell’amatissima fiction italiana, infatti, si gettano le basi per spingere il frate a collaborare con la capitana. L’obiettivo è quello di scovare l’assassino di padre Benoit, figura cruciale nella vita di Clement. Se Elli inizialmente non è affatto convinta, scopre in seguito come l’uomo di chiesa sia in realtà un valido collega. È infatti laureato in Psicocriminologia. Per questo motivo lo coinvolgerà nei casi più delicati che passano per la sua scrivania.

C’è davvero tanto di Don Matteo in quest’idea di fondo, anche se con Terence Hill si è puntato particolarmente sui rapporti d’amicizia tra il prete e i personaggi all’interno della caserma dei Carabinieri. Con l’aiuto del cielo pone invece di fianco due giovani, un uomo e una donna. A dividerli c’è di certo l’abito che Clement indossa, ma non si esclude l’ipotesi che gli sceneggiatori possano voler giocare con le chance di una svolta romantica. D’altronde il frate non ha esperienza del mondo e col tempo potrebbe anche scoprire l’amore.