Con l’aiuto del cielo cast tutti gli attori

Con l’aiuto del cielo cast chi sono tutti gli attori della serie tv franco-belga in arrivo in prima serata su Canale 5

Prendi il via a partire da martedì 22 novembre Con l’aiuto del cielo, una serie tv coprodotta da Francia e Belgio, andata in onda originariamente nel 2019 col titolo Elli et Clement, che arriva ora, tre anni dopo, in Italia grazie a Canale 5. La prima puntata, come detto, viene trasmessa martedì 22 novembre, poi seguiranno altri 5 appuntamenti, ogni da 90 minuti, fino al gran finale del 27 dicembre. Le puntate della prima stagione di Con l’aiuto del cielo, quindi, sono 6, a cui segue una seconda stagione composta di soli due episodi. Tutte le puntate saranno visibili anche tramite l’app di Mediaset Infinity. La serie ruota intorno alla collaborazione tra la poliziotta Elli e il prete Caleb, che s’incontrano durante un’indagine in un monastero e da quel momento iniziano a collaborare per risolvere i crimini che avvengono a Montpellier.

La poliziotta Elli Taleb è interpretata da Sabrina Ouazani, attrice francese, nata da una famiglia algerina, classe 1988 e famosa in patria soprattutto per la serie tv Plan cœur, andata in onda in Italia col titolo Tutte per una su Netflix. Sabrina ha 33 anni, ne compirà 34 il prossimo 6 dicembre, e da giovane era considerata una grande promessa del cinema francese, tanto da ricevere nel 2005 una candidatura al Premio Cesar. Al cinema è stata protagonista di diverse pellicole, tra cui i due capitoli di Due agenti molto speciali. In Con l’aiuto del cielo l’attrice franco-algerina veste i panni di Elli, una poliziotta atea che si trova a dover crescere da sola ben tre sorelle minori.

Con l’aiuto del cielo chi è il prete

Al fianco di Sabrina Ouazani nel cast di Con l’aiuto del cielo troviamo Mathieu Spinosi, che veste i panni del novizio Clement. Il prete s’imbatte nella prima puntata in Elli, impegnata in un’indagine che prende vita dove si trova il religioso e da quel momento stringono un’alleanza e un’amicizia che li porta a una proficua collaborazione. Mathieu Spinosi è il figlio di Jean-Christophe Spinosi, famoso conduttore e musicista fondatore dell’orchestra francese Ensemble Matheus. Da piccolo anche Mathieu ha studiato violino, la specialità del padre, entrando nella sua orchestra, ma col tempo si è anche dedicato alla recitazione. 32 anni, Spinosi è nato il 6 giugno 1990 e ha recitato in diverse serie francesi, oltre che collezionare esperienze a teatro.

Insieme ai due protagonisti, il cast si completa con altri personaggi secondari. Jerome Robart interpreta il tenente Franck Gallois, collega di Elli. Nato nel 1970, Robart ha 52 anni ed è un vero e proprio mito in Francia grazie al ruolo del commissario Nicolas Le Floch nella serie che prende il suo nome, molto amata oltralpe. La sua è una carriera lunghissima, che si è dipanata tra il cinema, la televisione e il teatro. Nel 2011 ha lavorato anche con una star italiana. Monica Bellucci, nel film Un Ete Brulant. Abbiamo poi nel cast di Con l’aiuto del cielo Christian Rauth, che nella serie interpreta Mathias. Anche lui è un attore francese, ha 72 anni, ed è conosciuto anche come un prolifico scrittore e sceneggiatore teatrale. Myriam el Ghali-Lang è invece Berenice. L’attrice è una giovane emergente, conosciuta principalmente per Balthazar e Priere d’Enqueter. Questi sono i personaggi ricorrenti che affiancano i due protagonisti principali, il resto del cast è composto da:

Siham Falhoune: Maryam

Kélia Millera:Noémie

Guy Marchand: Pierre Maillard

Stéphane Freiss: abate Louis

Xavier de Guillebon: Éric Maillard

Christine Citti: Hélène

Nicolas Briançon: Vincent

Marie Dompnier: Juliette

Delphine Rollin: Anne

David Baiot: Alex

Céline Deest: Nathalie Josserand

Jean-Pierre Lorit: Stéphane Rocques

Antoine Hamel : David Saunier

Ludmila Mikael: Emilie Pinson

Didier Chaix: Eric Massol

Vincent Leendhardt: Jean-Jacques

Karine Monneau: Violaine

Patrick Rocca: Bernard.