Don Matteo 13 addio Terence Hill: ultima scena. VIDEO

L’ultima scena di Terence Hill, che segna l’addio dell’attore a Don Matteo nella quarta puntata della tredicesima stagione. Ecco il video.

Terence Hill ha più volte sottolineato come l’addio a Don Matteo non sia dipeso da lui, non interamente comunque. Aveva fatto una proposta a Rai e Lux, così da poter continuare la fiction e, al tempo stesso, recuperare parte del proprio tempo da dedicare alla famiglia. L’ultima scena in cui lo vedremo nei panni del celebre prete è dunque commovente tanto per il pubblico quanto per lui.

LEGGI ANCHE – Don Matteo addio Terence Hill: tornerà nella fiction?

Don Matteo 13 ultima scena Terence Hill: video

A settembre 2021 era stata diffusa online l’ultima scena girata in assoluto da Terence Hill in Don Matteo 13. L’addio dell’attore, però, si consumerà in un altro modo. È infatti disponibile la sua ultima scena nella quarta puntata, quella che lo porterà lontano da Spoleto per motivi ancora sconosciuti.

La sparizione del protagonista manderà nel panico tutti i suoi più cari amici, impegnati nelle ricerche. Questo però non pone fine alla stagione. Per la conclusione mancano ancora sei episodi. Questi saranno utili per presentare Don Massimo, personaggio interpretato da Raoul Bova. Saranno soprattutto fondamentali per instaurare un rapporto con il pubblico, in vista della quattordicesima stagione. Don Matteo è stato infatti rinnovato e di certo Bova avrà un intero ciclo per sé.

LEGGI ANCHE – Anticipazioni Don Matteo 13 quarta puntata 21 aprile: Terence Hill sparito nel nulla

I motivi dell’addio di Terence Hill

Terence Hill ha spiegato i motivi che hanno spinto a questo sofferto addio, che lui ha provato a evitare in qualche modo: “Non volevo smettere di fare Don Matteo. Avrei voluto continuare in maniera diversa, perché i tempi del set erano molto impegnativi”.

L’attore ha raccontato come per quest’ultima stagione le giornate lavorative erano lunghissime (considerando come si tratti di 10 film da realizzare, visti i 100 minuti per puntata). Per quanto fosse tutto splendido, dormiva cinque ore per notte: “La mia idea di quattro film all’anno, come Montalbano, non è stata accettata. La Rai ha bisogno di una serie lunga per ottimizzare i costi”.

Don Matteo Terence Hill ultima scena