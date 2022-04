Terence Hill tornerà in Don Matteo 14? In future rivedremo l’amato attore al fianco di Raoul Bova? Magari per spiegare i motivi della sua sparizione.

Le parole di Raoul Bova, Don Massimo in Don Matteo 13, hanno fatto molto discutere i fan della fiction. Vi è davvero la possibilità di rivedere Terence Hill sul set nei panni del celebre personaggio? Da quanto si sa, aleggerà il mistero sulla sua sparizione e non è impensabile ragionare su un suo ritorno, per poche puntate, così da porre la parola fine al suo percorso.

LEGGI ANCHE – Don Matteo 13, anticipazioni quarta puntata

Don Matteo, torna Terence Hill

L’addio di Terence Hill a Don Matteo non sembra essere stato il più sereno possibile. L’attore ha sottolineato d’aver offerto una via d’uscita alla Rai, impegnandosi per quattro puntate all’anno. Tutto pur di non lasciare il set. Un ritmo decisamente più compassato, che gli avrebbe consentito di trascorrere del tempo con la propria famiglia. La rete non può però rinunciare al format, come ha indicato l’attore, e di fatto si è impegnata con Raoul Bova per tentare di proseguire la fiction pur senza il suo storico protagonista.

È inoltre giunta una risposta ufficiale da parte di Rai e Lux Vide: “Don Matteo non è Montalbano. Serve un anno e mezzo di progettazione e scrittura. Terence voleva fare quattro puntate quest’anno e altrettante il prossimo. Ci sono però la troupe e persone che pensavano che avrebbero lavorato un anno. Non si poteva fare”.

Don Matteo però non morirà, questo è chiaro, il che lascia una porta aperta al ritorno eventuale di Terence Hill. Anche lo stesso Don Massimo, ovvero Bova, non esclude questo scenario. Intervistato da TV Sorrisi e canzoni, si lascia andare a questo commento: “Non so nulla, si tratta di un mistero. Nelle fiction però tutto è possibile e sarebbe davvero una bella sorpresa”. Parole che lasciano sospettare un progetto da parte di sceneggiatori e produzione. Non è da escludere, inoltre, che il ritorno già tanto atteso, avvenga sul finire di questa tredicesima stagione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI