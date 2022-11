Nella puntata di ieri sera 21 novembre del GF Vip Antonino ha parlato di come ha conquistato Belen, ma la reazione della showgirl non è quella attesa

Antonino Spinalbese al Gf Vip ha spifferato dettagli sulla sua storia d’amore con Belen Rodriguez e la reazione dell’argentina ha diviso il pubblico. Ieri sera nella puntata del 21 novembre del reality condotto da Alfonso Signorini è stato spesso al centro dell’attenzione proprio l’ex parrucchiere. Prima si è parlato del suo rapporto con Oriana e con Giaele, poi si è parlato di quello che è stato il grande amore della sua vita, ovvero Belen Rodriguez, la madre di sua figlia Luna Marì. Durante la settimana Spinalbanese era stato imbeccato da Edoardo Tavassi sulla sua storia con Belen e ha raccontato il modo in cui ha conosciuto e poi conquistato la showgirl. Le parole dell’hair stylist sono state riproposte tramite una clip.

Dopo il video Antonino è tornato su Belen, spendendo parole molto belle per lei. Spinalbanese ha ammesso che Belen è stato il grande amore della sua vita e soprattutto ha apprezzato molto la capacità della donna di mettere da parte ogni sentimento avverso e di favorire una riconciliazione dopo che i due si sono lasciati. Insomma, parole davvero al miele di Antonino, per cui molti si aspettavano una reazione emozionata di Belen, ma la realtà è stata molto diversa da quanto immaginato.

GF Vip: cosa ha detto Antonino su Belen

Antonino ieri sera nella puntata del 21 novembre del Gf Vip ha anche confessato che al primo sguardo avevano già capito entrambi che si piacevano molto. Quando il giorno che si sono conosciuti era ancora parrucchiere ed era andato a casa di Belen per farle i capelli poi è rimasto a cena dalla Rodriguez con altri suoi amici. In questi giorni su Twitter si è anche molto ironizzato sul racconto di Antonino fatto a Edoardo Tavassi che ricordava una scena di Tre metri sopra al cielo, nello specifico quando Spinalbese ha parlato di un cocktail caduto addosso e di Belen buttata sotto alla doccia. Mentre ieri sera al Gf Vip del 21 novembre Antonino, padre di sua figlia, ripercorreva la loro storia d’amore in diretta, Belen era intenta a festeggiare il compleanno della fidanzata di Jeremias, suo fratello, ovvero Deborah Togni. La conduttrice argentina non ha considerato, dunque, almeno in pubblico l’ex fidanzato, non commentando né mostrando apprezzamenti o disagio per le sue parole. In sostanza la Rodriguez ha ignorato Antonino, una reazione quella di Belen che ha abbastanza stupito diversi fan su Twitter, che seguendo il Gf Vip si aspettavano un messaggio di replica dalla showgirl. Almeno pubblicamente, invece, Belen non replicato a nessuna delle dichiarazioni dell’ex fidanzato, un comportamento che ha stupito un po’ tutti.

Mentre Belen non dà cenni, Antonino è finito al centro di parecchie dinamiche nella casa del GF Vip. Proprio poco prima di parlare della madre di sua figlia Luna Mari, il vippone si è trovato a dover gestire i malumori sia di Oriana che di Giaele. In particolare con la venezuelana Antonino si è avvicinato molto, mostrando una grande intesa, ma negli ultimi giorni ha frenato il flirt, facendo arrabbiare non poco Oriana, che stenta a comprendere l’atteggiamento dell’uomo. Dopo i primi avvicinamenti, molti fan sui social hanno paragonato proprio Oriana a Belen, con la comune origine sudamericana ad accomunarle. Lo stesso Antonino ha confessato di avere un debole per le latine e quindi il paragone tra Belen e Oriana ha preso forza sul web, ma sarà difficile ripetere una storia d’amore come quella che ha vissuto, di cui Antonino dimostra di mantenere un bellissimo ricordo.