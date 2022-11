Uomini e donne anticipazioni Alessandro Ida dopo la scelta lacrime amare

Anticipazioni di Uomini e Donne su Ida e Alessandro dopo la scelta: cosa è successo stando alle ultime registrazioni del Trono Over

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono davvero sbalorditive su Ida e Alessandro dopo la scelta, c’entra Riccardo Guarnieri. Nella puntata di oggi 23 novembre del dating show condotto da Maria De Filippi abbiamo visto in diretta la dichiarazione di Vicinanza alla Platano, che sente un sentimento troppo forte per la dama, che sta male quando va via da Brescia. A quel punto la decisione è stata scontata: Alessandro e Ida hanno deciso di uscire dal programma insieme, si sono scambiati un bacio appassionato ed è partito un ballo romantico sulle note della loro canzone: il cielo in una stanza di Gino Paoli. Il primo ad uscire dallo studio per l’emozione è stato Armando, Roberta ha provato a far finta di essere indifferente ma è la reazione di Riccardo che è cruciale per gli spoiler sulle ultime registrazioni del Trono Over. Secondo quanto riporta la pagina Instagram “uominiedonneclassicoeover” Ida e Alessandro sono stati inviati in studio da Maria De Filippi per raccontare cosa è successo dopo la scelta e se stanno ancora insieme visto che dalla puntata vista in onda oggi sono passati oltre 20 giorni. Facciamo un attimo il punto su quanto visto per poter meglio comprendere il ruolo di Riccardo nella nuova presunta coppia. Il Guarnieri, storico ex della Platano, non ha voluto commentare l’uscita dallo studio di Ida e Alessandro scatenando l’ira di Gianni che lo ha definito un uomo che ha perso il treno più importante della sua vita. L’ex marito di Paola Barale si è anche emozionato a differenza di Tina che è certa che tra 20 giorni massimo Vicinanza, di cui non è convinta, si lascerà con la dama siciliana trapiantata a Brescia. Il motivo è la distanza, ovviamente non sono mancate le polemiche furenti con la Cipollari che si è innervosita per gli attacchi di Gianni e ha detto che il tempo è galantuomo. Sperti ha anche attaccato Roberta, definendola falsa, nonostante la dama abbia speso delle belle parole per Ida, definendosi contenta nel vederla innamorata.

Anticipazioni Uomini e Donne Ida e Alessandro stanno ancora insieme dopo la scelta

Finalmente arriviamo al momento più importante della saga Ida, Alessandro e Riccardo. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne Ida e Alessandro stanno insieme dopo la scelta. In studio, come riporta “uominiedonneclassicoeover”, nel corso dell’ultima registrazione la nuova coppia si è detta felice insieme, stanno molto bene sia a Salerno che a Brescia. Ida e Alessandro hanno raccontato a Maria De Filippi nel dettaglio cosa è successo tra loro dopo la scelta, passione e comprensione e nel momento in cui stando gli spoiler su Uomini e donne sono tornati in studio venivano da un bellissimo week end di tre giorni insieme. È qui che arriva il colpo di scena delle anticipazioni di Uomini e Donne: Alessandro dice che ci sono stati dei litigi con Ida perché è arrivato un sms di Riccardo che lui ha interpretato come una provocazione. Il Guarnieri ha negato affermando che invece era un augurio che voleva fare ormai alla sua ex fidanzata. È nato un alterco con Riccardo che è uscito dallo studio in lacrime e sicuramente sarà provato perché ancora innamorato della dama bresciana. Non resta che aspettare le prossime registrazioni del Trono Over per scoprire se Riccardo e Ida continueranno a stare insieme dopo circa un mese trascorso da fidanzati o se la relazione si interromperà come profetizzato da Tina Cipollari con un ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo.