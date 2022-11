Uomini e donne Federica lascia Trono per lui la replica Instagram

Uomini e Donne colpo di scena Federica: la ragazza lascia il trono e arriva pronta la replica su Instagram sulla sua presunta relazione fuori dal programma

Terremoto vero e proprio nello studio di Uomini e Donne. Federica Aversano decide di lasciare il trono e spiega il perché su Instagram, dopo aver denunciato nel programma la mancanza di stimoli nel prendere parte al dating show. Diverse segnalazioni arrivate a Deianira Marzano parlavano di un presunto fidanzato che ha poi spinto l’Aversano a lasciare il suo ruolo da tronista. Scatta ovviamente subito la polemica, col web che insorge e anche Tina che accusa la tronista di non essere stata chiara sin dall’inizio. Proviamo, però, a fare un attimo ordine in questo caos e a capire cosa è successo. Nella puntata trasmessa mercoledì 23 novembre, Federica ha comunicato la sua decisione di lasciare il trono di Uomini e Donne, spiegando di aver perso quell’entusiasmo che aveva all’inizio, di avvertire come un peso il dover venire in studio a registrare le puntate. La decisione è stata comunicata davanti a Federico e Stefano, i due corteggiatori che la tronista aveva portato avanti, i quali sono ovviamente rimasti sorpresi dalla rivelazione, ma l’hanno accettata.

Il web si è immediatamente diviso, tra chi ha compreso la scelta di Federica e chi l’ha attaccata. Una posizione molto netta è stata presa da Tina, che ha accusato la tronista di non essere stata chiara, sostenendo che sin dall’inizio lei non avesse tutta questa voglia di mettersi in gioco e che non ha mai trovato nessuno che le piacesse. Federica ha ribattuto che la sua decisione è sopraggiunta solo in un secondo momento, influenzata anche da un momento difficile che sta vivendo fuori dallo studio di Uomini e Donne. Più comprensiva Maria, che accetta e capisce la decisione di Federica, capendo che in questo momento non ha la predisposizione per mettersi in gioco.

Su Instagram, poi, l’ormai ex tronista ha fatto chiarezza, ringraziando dei messaggi di sostegno ricevuti e assicurando che non c’è nessun altro dietro alla sua decisione. In molti, infatti, hanno sostenuto che la ragazza avesse un altro uomo fuori dal programma e che questo sarebbe il motivo del momento particolare che sta vivendo. Federica, però, ha specificato che nulla di tutto ciò è vero e che nella sua vita non c’è nessuno. La sua decisione di lasciare il trono di Uomini e Donne non dipende da un altro uomo sostiene la Aversano su Instagram che ironicamente dice che magari avesse trovato uno e se fosse fidanzato l’avrebbe ufficializzato subito per la contentezza. La prima storia social dopo l’addio a Uomini e Donne è stata però insieme a suo figlio Luciano con cui annuncia di essere tornata online e attiva su Instagram.

Uomini e donne il percorso di Federica

Termina, così, la seconda avventura di Federica Aversano a Uomini e Donne. La tronista di 28 anni, originaria di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, era stata la corteggiatrice di Matteo Ranieri e poi è stata scelta come tronista all’inizio della stagione 2022/2023. Il suo ingresso attira immediatamente l’interesse di uno storico cavaliere del trono over, Riccardo Guarnieri, ma la ragazza rifiuta la corte e si concentra sull’arrivo dei vari corteggiatori.

L’inizio è un po’ complesso, perché la ragazza fatica a lasciarsi andare, poi piano piano iniziano le prime esterne e la tronista rimane colpita da due ragazzi in particolare: Federico e Stefano. Il primo è un giovane imprenditore di 30 anni, attivo nel campo della ristorazione. Nei primi istanti della loro conoscenza Federica e Federico si sono trovati molto bene, mostrando un ottimo feeling, poi le cose tra loro si sono complicate a causa di alcune parole che la ragazza non ha gradito. Tuttavia, l’ex tronista si era detta comunque interessata al ragazzo e desiderosa di volerlo continuare a conoscere. Stefano è invece un giovane proveniente dalla Romagna, anche con lui Federica si era trovata bene, frenando poi le cose prima di approfondirle. Alla fine, l’ex tronista ha deciso di non proseguire né con loro né con Uomini e Donne, lasciando così anticipatamente il programma e aprendo a una vera e propria rivoluzione nello studio di Canale 5.