Ferran Torres fidanzata figlia di Luis Enrique chi è Sira

Ferran Torres 22 anni calciatore della Spagna è fidanzato con la figlia di Luis Enrique suo allenatore. La storia d’amore infiamma Instagram.

Lusi Enrique ha scelto di rispondere alle curiosità sui fan attraverso delle dirette su Twitch. Un modo intelligente per diminuire la distanza con i tifosi, parlando anche di questioni extra calcistiche. Gli è stato chiesto chi potesse essere il suo punto di riferimento, un po’ come Busquets lo è stato in campo per Del Bosque. La sua risposta ha rapidamente fatto il giro del web, considerando come vada a coinvolgere la sua vita privata. Rispondere è semplice, ha spiegato col sorriso. Si tratta del “signor Ferran Torres”. Non ha semplicemente alternativa, ha ribadito scherzando, perché in caso contrario sua figlia Sira Martinez se la sarebbe presa con lui. Si tratta della sua primogenita, impegnata da un anno, circa, con il calciatore del Barcellona e della Spagna.

Due le reti messe a segno da Ferran Torres nel match dei Mondiali 2022 in Qatar contro la Costa Rica. Le ha dedicate entrambe alla sua fidanzata, per poi rispondere alle domande dei giornalisti in merito. Ha spiegato come quella di Luis Enrique fosse ovviamente una battuta. I due riescono a tener separate le due sfere, quella calcistica, quindi lavorativa, e quella famigliare. Allo stadio Al-Thumama di Doha era presente anche lei, Sira Martinez, in tribuna con la maglia della nazionale per fare il tifo per i due uomini della sua vita. Anche lei è una sportiva, ma impegnata in tutt’altro campo. È infatti una delle promesse dell’equitazione spagnola e trascorre la maggior parte delle proprie giornate con i suoi amati animali. Molto seguita sui social, vanta 185mila follower su Instagram. Il suo legame con i cani va ben oltre i cavalli. Ha infatti due cani, che ha deciso di chiamare Frodo e Sam, indice del fatto che sia un’appassionata del Signore degli Anelli di Tolkien. Ha iniziato a cimentarsi con l’equitazione quando era soltanto una ragazzina, e col tempo è diventata parte integrante della sua vita. È molto legata alla sua famiglia e ha definito suo padre Luis Enrique come “l’uomo della sua vita”. Insieme hanno dovuto fronteggiare nel 2019 il dramma della morte della piccola Xana, morta a causa di un cancro alle ossa.

Ferran Torres chi è

Ferran Torres, 22 anni, è nato a Foios il 29 febbraio 2000. È un attaccante del Barcellona che, nonostante la giovane età, vanta già un’interessante carriera. Si è formato nelle giovanili del Valencia, crescendo nella cantera dal 2006 al 2017. Ha poi esordito in prima squadra, vestendo la casacca fino al 2020, anno in cui si è trasferito al Manchester City. Non un’esperienza fortunata, considerando le appena 28 partite disputate (9 gol all’attivo) a causa di un infortunio. Due anni in Premier e poi il ritorno in Spagna, al Barcellona, nella finestra di mercato del 2022. Gioca principalmente come ala destra, ma può essere schierato un po’ su tutto il fronte offensivo.

Un talento come il suo è stato subito notato dalla nazionale, considerando come dal 2016 non l’abbia quasi mai lasciata. È passato dell’under 17 all’under 19, poi alle 21 e infine alla nazionale maggiore. Con i “grandi” ha disputato 32 partite, mettendo a segno 15 reti. Vanta anche una bacheca interessante, con due medaglie d’oro agli Europei under 17 e 19. In termini di club ha invece vinto una Coppa di Spagna con il Valencia e, con il Manchester City, Premier League e Coppa di Lega.