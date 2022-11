Anticipazioni Amici 27 novembre furia Maria li manda all’eliminazione

Anticipazioni Amici il racconto con spoiler delle sfide e degli ospiti della puntata di domenica 27 novembre: la furia di Maria contro gli alunni

Siamo arrivati all’appuntamento numero undici con il daytime di Amici e anche per questa puntata, ovviamente registrata come le altre, possiamo scoprire gli spoiler su cosa succede. Secondo le anticipazioni della puntata del 27 novembre di Amici vedremo molti ospiti, come di consueto. Nella scorsa settimana è venuto in studio Fabrizio Moro per presentare il suo nuovo singolo, ora sarà il turno di Irama, un grande ex della scuola di Canale 5, pronto a presentare il brano Ali.

Durante la puntata l’artista riceve anche il doppio disco di platino. Il cantante di La genesi del tuo colore dona a Maria come pegno per l’importanza che ha avuto nel lanciare la sua carriera. Il cantante protagonista dell’ultima edizione di Celebrity Hunted è chiamato anche a giudicare le gare di canto insieme a Cristiano Malgioglio e a Federica Camba, celebre per aver scritto moltissimi brani di successo come Immobile per Alessandra Amoroso e Colpo di fulmine per Anna Tatangelo. La giudice della gara di ballo è invece Nancy Berti, da anni ballerina e coreografa, con un passato a Ballando con le stelle.

Anticipazioni Amici 27 novembre: cosa succede nell’undicesima puntata

La puntata parte con una nota di demerito a tutti gli alunni, rei di aver lasciato la casetta in orribili condizioni. Maria De Filippi è protagonista di una ferocissima sfuriata, cui seguono diversi provvedimenti disciplinari, con NDG, Mattia e Gianmarco al centro di richieste di sfida. I tre, dunque, sono protagonisti di confronti, col cantante che riesce a vincere contro Michelle, il secondo che riesce a vincere e il terzo che invece vive una situazione particolare. La sua sfida contro Ginevra, infatti, viene congelata, dopo che i due avevano raccolto un voto per uno: al momento del giudizio decisivo, la Celentano chiede del tempo per riflettere. Mattia è stato protagonista anche della vittoria della prova Tim, mentre Federica si porta a casa la Marlù. Sempre il ballerino deve anche fare i conti col compito della Celentano, ma non riesce a superarlo.

Al di là delle sfide della puntata, si parla moltissimo secondo le anticipazioni di Amici del tema pulizie, con Maria De Filippi che ha preteso di sapere chi degli alunni non presta sufficiente aiuto nel tenere la casetta pulita. La conduttrice ha prima chiesto ai ragazzi di indicare chi non facesse le pulizie, poi è passata lei stessa a dividere in chi fa troppo in casa e chi troppo poco, salvando dai provvedimenti disciplinari Megan, Maddalena, Cricca Rita e Ramon, cui si aggiungono poi anche Ludovica e Federica: loro sono al riparo da guai ulteriori, per gli altri in futuro possono arrivare sanzioni Oltre a tutta la querelle per le pulizie, le anticipazioni della puntata di domenica 27 novembre di Amici proseguono anche, ovviamente, con le gare. La gara di ballo viene vinta da Isobel, protagonista sulle note di Dirty di Christina Aguilera. Ultimo posto per Ludovica, che ballando su Pon de Replay di Rihanna ha rimediato un misero cinque. La gara di canto, invece, viene vinta da Aaron con un 9-, davanti ad Angelina che si ferma a un 9–. Ultimo posto per Wax, che non convince con la sua Vivere di Vasco Rossi. Infine, nella gara degli inediti a trionfare è Federica.