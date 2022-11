Ballando con le Stelle a che ora inizia stasera 26 novembre

A che ora inizia Ballando con le Stelle e quando finisce il programma di Milly Carlucci. Cambia il palinsesto Rai a causa dei Mondiali.

Ballando con le Stelle sabato 26 novembre non inizia alle ore 20.30 come siamo abituati. Il programma di Milly Carlucci non va infatti in onda in prima serata, come di consueto. Il palinsesto Rai ha infatti subito una netta trasformazione a causa dei Mondiali 2022 in Qatar. La Rete nazionale vanta l’esclusiva della Coppa del Mondo, anche se l’Italia di Roberto Mancini non è riuscita a qualificarsi per la seconda volta consecutiva.

La prima serata è dedicata ad Argentina-Messico. Il derby sudamericano tra Messi e Lozano, tra gli altri, occupa il posto dello spettacolo di ballo più amato dagli italiani. A che ora inizia Ballando con le Stelle, quindi. La trasmissione ha inizio, in via straordinaria, alle ore 22.00, circa, ovvero al termine del match. Un duro colpo per tutti gli appassionati, dal momento che si tratta della prima delle due semifinali. Il gioco è ormai entrato ufficialmente nel vivo. Ballerini per una notte Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza, così come il giornalista e conduttore Bruno Vespa.

Diamo però uno sguardo al cast di VIP rimasti in gara. A esibirsi saranno Iva Zanicchi, affiancata da Samuel Peron, Ema Stokholma, in coppia con Angelo Madonia, con il quale il feeling sembra crescere sempre di più, Gabriel Garko, ancora non al meglio, insieme con Giada lini, Rosanna Banfi e Simone Casula, Alex Di Giorgio con Moreno Porcu e, infine, Alessandro Egger e Tove Villfor. Nessuna sorpresa, ovviamente, per quanto concerne il doppio gruppo di giudici, quello standard e storico e quello popolare. Da una parte Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, con le due donne pronte a darsi battaglia dopo le dure dichiarazioni a distanza rilasciate. Dall’altra parte, invece, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. In veste di opinionista, invece, Alberto Matano sempre al proprio posto.

Ballando con le Stelle a che ora finisce

Chiunque volesse seguire la prima delle due semifinali di Ballando con le Stelle, potrà farlo in diretta su Rai 1, dal proprio televisore, e in streaming attrverso RaiPlay, la cui app è disponibile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. Una puntata impossibile da perdere, anche se la compresenza dei Mondiali costingerà i fan a qualche sacrificio. L’inizio della puntata alle ore 22.00, circa, si traduce in una prevedibile conclusione notturna per lo show. A che ora finisce Ballando con le Stelle, quindi. La programmazione Rai non lascia dubbi in merito al fatto che occorrerà attendere l’1.30 di notte, circa, per veder concludere questa semifinale. Come al solito spazio al Tg1 alle 23.55, per poi proseguire fino all’1 e più, dando infine la linea a RaiNews. Uno strappo alla regola che ricorda molto gli orari del Festival di Sanremo di Amadeus, e purtroppo non sarà l’ultima volta.