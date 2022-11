Ballando con le Stelle anticipazioni 26 novembre: sospesa prima serata

Dalle anticipazioni di stasera 26 novembre di Ballando con le Stelle cambia l’orario, Marcell Jacobs ballerino per una notte, lo scontro tra Lucarelli e Smith

Le anticipazioni di Ballando con le Stelle di stasera 26 novembre lasciano poco spazio allo spettacolo. Lo aveva annunciato Milly Carlucci, è stata infatti costretta a modificare l’orario del proprio programma del sabato sera di Rai 1, lasciando spazio ai Mondiali 2022 in Qatar, che sono un’esclusiva Rai. Ciò vuol dire che, nonostante l’Italia non si sia qualificata per la Coppa del Mondo (seconda volta di fila, purtroppo), il primo canale della Rete nazionale trasmetterà Argentina-Messico, con collegamento a partire dalle ore 20.00. Palinsesto modificato, così come per altre trasmissioni. L’attesa gara di Ballando con le stelle andrà in onda dalle 22.00, subito dopo il derby sudamericano.

Entriamo però nel vivo delle anticipazioni dell’ottava puntata di stasera di Ballando con le Stelle. Archiviato solo per poco il caso Montesano non senza polemiche, secondo Dagospia Milly Carlucci vorrebbe il suo ritorno come concorrente, ne è subito nato un altro che riguarda Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Nonostante un avvio rimandato, non di poco, con una conclusione in tarda notte, c’è grande attesa per la puntata di stasera 26 novembre. Ballerini per una notte stando alle anticipazioni di Ballando con le Stelle saranno il campione olimpico Marcell Jacobs e sua moglie Nicol Daza, ben nota influencer. I due sono ancora dei freschi sposini, considerando come siano convolati a nozze il 17 settembre 2022. Si sottoporranno al giudizio di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guglielmo Mariotto. Proveranno a dare il massimo in pista, così da aggiudicarsi il tesoretto che sarà poi destinato a una delle sei coppie rimaste in gara

Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli contro Carolyn Smith

Torniamo al caso Carolyn Smith Selvaggia Lucarelli che stando alle anticipazioni dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle stasera non si sprecheranno certo ignorando cosa è successo. Le polemiche si sa sono dietro l’angolo e non è escluso che stasera a cercare un chiarimento sia proprio Milly Carlucci che durante il suo programma potrebbe provare il colpaccio: una stretta di mano tra la presidentessa di giuria e la giornalista. Per chi non lo sapesse l’ultimo caso di Ballando con le Stelle ha infatti visto protagoniste Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. La giornalista, ben nota per non avere peli sulla lingua, si è scatenata via social, in risposta alle parole della collega che, intervistata da Sorrisi e Canzoni, non ha avuto belle parole nei suoi riguardi. La Smith si è detta divertita dal tentativo di Selvaggia Lucarelli di entrare nel merito dei dettagli tecnici delle esibizioni. Lei non si permetterebbe mai di correggere la sua grammatica, non avendola studiata. Questo il suo pensiero, che presuppone il silenzio da parte di Carolyn Smith quando il giudizio va oltre il mero apprezzamento soggettivo.

Dato che il tema si è poi spostato da Selvaggia Lucarelli a Lorenzo Biagiarelli, sottolineando come a suo dire sia stato in grado di portare a termine coreografie anche complesse, stando alle anticipazioni della puntata di stasera 26 novembre di Ballando con le Stelle, potrebbe essere coinvolto nello scontro anche lo chef. D’altronde Carolyn Smith ha detto che svolge compitini senza anima mentre è ancora nella fase di ripescaggio. Inoltre sale la curiosità su come replicherà stasera a Ballando con le Stelle la Smith alla frecciata di replica di Selvaggia Lucarelli al sito del suo amico Davide Maggio “mi soffre, vuole la luce tutta per sé”.

Ballando con le stelle anticipazioni chi esce stasera 26 novembre

Ballando con le stelle non è solo polemiche e proviamo a riportare il sentiment social sotto forma di sondaggio riguardo chi esce stasera dal programma condotto da Milly Carlucci. Le anticipazioni sull’eliminato lasciano questa volta un dubbio in più rispetto al passato: il cambio di orario potrebbe incidere sulle votazioni. Papabili coppie al ballottaggio Iva Zanicchi e Samuel Peron, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu e Rosanna Banfi e Simone Casula. Nella scorsa puntata L’Aquila di Ligonchio è riuscita a passare all’ottava puntata di stasera di Ballando con le Stelle senza andare allo spareggio. Facile perché era nel suo con il valzer. Stasera sarà più difficile riuscire a replicare la stessa esibizione, al contrario Alex Di Giorgio e Rosanna Banfi hanno avuto più bassi rispetto alla media perché i rispettivi jive e paso doble sono stati per la giuria al di sotto delle aspettative il che significa che scenderanno in pista nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle più agguerriti che mai a discapito proprio di Iva Zanicchi. Intoccabile d’altronde Gabriel Garko che sta bene, relativamente, dopo l’operazione al braccio e che si è dimostrato nonostante il tutore più ballerino che mai. Alla pari lo spumeggiante Alessandro Egger che di puntata in puntata cresce con le sue esibizioni tanto quando Ema Stokholma che compensa qualche carenza tecnica rispetto a Garko e Egger con uno straordinario feeling di coppia con il suo ballerino e fidanzato Angelo Madonia