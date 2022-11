Ballando con le Stelle Lucarelli a Biagiarelli: “Prendimi così a casa”

A Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli fa una battuta sul tango passionale del fidanzato Lorenzo Biagiarelli “vorrei anche io”

Ieri sera nella sesta puntata di Ballando con le Stelle al momento delle polemiche Biagiarelli, ormai un classico, in realtà si è anche visto in diretta un momento davvero divertente. L’esibizione del fidanzato di Selvaggia Lucarelli è stata un tango sensuale con Anastasia Kuzmina sulle note di Amandoti. La stessa ballerina ha raccontato che la coreografia era stata struttura in un determinato modo perché rispecchiava una sua storia personale e lo stesso Lorenzo, in gara con lei a ballando, si è impegnato ad eseguire perfettamente i passi della coreografia per rispettare la sua emozione nel danzare. Vien da sè che il tango è stato solo in parte molto apprezzato, non sono mancate le polemiche con Mariotto che criticato l’esibizione di Biagiarelli definendola troppo meccanica. Rossella Erra si è invece scatenata perché ha visto finalmente in pista e nella clip Lorenzo e non il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Carolyn Smith ha parlato di mancanza di energia nella coppia nonostante i passi siano stati eseguiti correttamente in molte circostanze. Alberto Matano ha zittito i giudici definendo impossibile giudicare negativamente un tango così ben interpretato.

Proprio sul tema passionalità è intervenuta la stessa Selvaggia Lucarelli che ha commentato “Vorrei che ogni tanto mi prendessi così a casa, vorrei avere questo onore”. Mariotto ha replicato con “Parla con il cuore”, ovviamente la battuta simpaticamente spinta di Selvaggia Lucarelli su Lorenzo Biagiarelli era per sottolineare la passionalità e l’intesa di coppia che ha visto con Anastasia Kuzmina nel tango di ieri sera nella sesta puntata di Ballando con le Stelle. Non a caso aveva precedentemente dato dello str**** a Mariotto che aveva criticato secondo lei eccessivamente la performance del suo fidanzato. Nonostante le critiche, proprio lo stilista ha dato un otto all’esibizione di Biagiarelli e Kuzmina, così come la stessa Selvaggia Lucarelli. Dopo lo spareggio della scorsa settimana, la coppia si è distinta per la capacità di rialzarsi e preparare un numero in grado di mostrare quella affinità che finora non c’era. La stessa giornalista ha sottolineato come le cose siano cambiate nella coppia e ha chiesto alla ballerina come sia successo. La Kuzmina ha spiegato di avere molto a cuore la storia che ha portato sul palco e ha ringraziato Lorenzo Biagiarelli per la capacità di essersi immedesimato al meglio rispettando quanto richiesto. Anche Antonella Clerici su Twitter ha commentato il ballo definendolo un tango fighissimo.

L’esibizione dello chef di E’ sempre mezzogiorno è stata caratterizzata da un piccolo numero musicale con Biagiarelli che ha cantato le prime strofe di Amandoti mostrando ancora una volta le sue capacità canore. In pochi sanno infatti che il fidanzato di Selvaggia Lucarelli nella sua vita si è anche cimentato nella musica come cantante professionista. Nella clip che ha anticipato il tango nella puntata di ieri 12 novembre di Ballando con le Stelle, il concorrente ha raccontato di aver avuto una vita “facile e felice”. I genitori gestivano uno stabilimento balneare e per un bambino trascorrere l’estate in spiaggia da maggio a fine settembre non poteva che essere un sogno.