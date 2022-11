Ludovica Nasti chi è: la malattia vinta

Chi è Ludovica Nasti, 16 anni, protagonista de L’Amica geniale. Conosciamo i genitori e la sua grande famiglia, ma soprattutto la malattia che l’ha colpita.

Ludovica Nasti, 16 anni, è una giovane attrice dall’enorme talento. Si è messa in mostra nel mondo televisivo, facendosi apprezzare dal grande pubblico per L’Amica geniale e non solo. Nata a Pozzuoli, in provincia di Napoli, il 26 settembre 2006. Ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro come modella. Era soltanto una bambina e sua madre Stefania, che ha un negozio di abbigliamento, ha scelto la sua terzogenita per rappresentare la nuova linea. In seguito il suo viso è apparso su diversi cataloghi di moda per abbigliamento. Ciò le ha dato anche la chance di prendere parte al programma Quattro mamme. Nonostante non fosse un’attrice professionista, ha in seguito ottenuto la parte di Lila Cerullo nella fiction Rai L’Amica geniale. Nulla le è stato però regalato. Prima di poter interpretare una delle due protagoniste dell’adattamento del celebre romanzo di Elena Ferrante, ha dovuto sostenere ben otto provini. Il lavoro sul set non inficia ovviamente il percorso scolastico. Ludovica Nasti frequenta infatti regolarmente il liceo linguistico.

Di lei conosciamo svariate curiosità, come il fatto che le sue materie preferite siano geografia, storia ed educazione fisica. Dovendo proseguire gli studi, mentre era sul set de L’Amica geniale aveva al fianco un professore privato per aiutarla a restare in pari con i compiti. È una tifosa sfegatata del Napoli e nel tempo libero ama giocare a calcio, così come prendere lezioni di hip hop. Ha due star del cinema nel cuore: Angelina Jolie e Sophia Loren. Per quanto riguarda la carriera di Ludovica Nasti, invece, ad oggi ha trovato due volte spazio al cinema, con Rosa Pietra Stella e Mondocane, che l’ha vista affiancare Alessandro Borghi. In TV, oltre alla fiction già citata, è entrata nel cast di Un posto al sole come Mia Parisi, per poi recitare anche in Mina Settembre e Romulus.

Ludovica Nasti malattia

Oggi può sorridere e godere della carriera che si dipana dinanzi a sé. La malattia di Ludovica Nasti ha però fanno tremare i suoi genitori quando l’attrice aveva appena 5 anni. I medici le hanno infatti diagnosticato al tempo una leucemia linfoblastica B. Seppur piccolissima, si è ritrovata a dover combattetre per la propria vita, con il costante sostegno della sua famiglia. Ha impiegato un lungo periodo per potersi lasciare questo incubo alle spalle una volta per tutte, ben sei anni. Concluso questo percorso, Ludovica Nasti ha dato inizio alla sua carriera nel mondo del cinema.

In passato ha avuto modo di parlarne, sottolineando come sua madre sia stata la sua colonna. Lila bambina dell’amica geniale ha sempre trovata al suo fianco nei momenti più difficili. La donna dormiva ogni notte al suo fianco su una sedia. Ricordi ormai indelebili nella memoria della giovane attrice. Ricorda anche come sua sorella Martina le avesse portato il suo piccolo nipotino, Gennaro, appena nato, così da farglielo vedere per la prima volta. Suo fratello Lorenzo lanciava invece in aria delle mongolfiere di carta, così da farle esprimere dei desideri: “Guarire è stato un gioco di squadra”.

Ludovica Nasti genitori

Abbiamo spiegato come i genitori di Ludovica Nasti, così come il resto della famiglia, siano parte integrante della sua vita. Un gruppo molto unito, che ora proviamo ad analizzare nel dettaglio. Sua mamma è Stefania Filippone e suo padre Vittorio Nasti. Lei ha un negozio d’abbigliamento, come detto in precedenza, mentre lui è un impiegato comunale. Un punto di riferimento per la giovane, sempre al suo fianco nel percorso professionale, e non solo. La passione per i grandi film italiani proviene dalla madre di Ludovica Nasti, con la quale ha un rapporto speciale.

Tramite i genitori la giovane attrice di Mina Settembre 2 ha così scoperto il talento per Sophia Loren, innamorandosi del mondo del cinema, del quale ora fa parte. Da chiarire come non vi sia alcun legame con l’influencer Chiara Nasti, al di là dell’omonimia del cognome. Ha una sorella e un fratello, Martina e Lorenzo, entrambi ben più grandi di lei. La maggiore ha 30 anni e il secondogenito ne ha 27. Molto legata a entrambi, come dimostrano i vari scatti insieme sui social. Martina è mamma di due bambini. Piccola curiosità: il primogenito ha seguito la stessa strada della zia. Recita con lei nella soap opera Un posto al sole.