Chiara Nasti e Mattia Zaccagni la storia d’amore da Ibiza a Thiago

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni storia d’amore tra le polemiche, da Zaniolo alla festa all’Olimpico, fino ai kg in gravidanza

La storia d’amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è sempre stata molto social. Nell’estate 2021 si sono rincorsi sul web numerosi indizi che lasciavano pensare ci fosse del tenero tra i due. L’influencer non era nuova alle frequentazioni con i calciatori, come dimostra la breve e molto paparazzata storia con Zaniolo. Ha però deciso di dare un’altra chance alla categoria, e le cose sono fortunatamente andate per il meglio. I due si sono conosciuti a Ibiza. L’isola è frequentatissima dai VIP, e non solo, ed è spesso terreno di caccia dei fotografi in cerca di gossip. Non sono però riusciti a beccarli in circostanze particolari che comprovassero i rumor. Pare che sia stato un colpo di fulmine tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: si sono piaciuti subito e di fatto, dopo il primo incontro, non si sono più lasciati. Inseparabili al punto che la 24enne ha accettato di viaggiare ripetutamente da Napoli a Roma, pur di trascorrere quanto più tempo possibile in sua compagnia.

Da un’isola all’altra. Ad agosto 2021 la coppia, al tempo non ancora ufficiale, è stata avvistata a Capri. Storie nelle quali erano chiaramente sulla stessa barca, pur evitando di mostrarsi insieme. Si sono presi il loro tempo Chiara Nasti e Mattia Zaccagni e poi, a dicembre dello scorso anno, hanno annunciato la loro storia d’amore. Una relazione nata a giugno 2021, come svelato dall’influencer napoletana in risposta a un commento su Instagram. I primi post teneri hanno scatenato i fan dei due, da subito innamorati della loro tenerezza. Particolarmente apprezzato il primo post di lei con Mattia Zaccagni. La caption era “Cwtch“, termine gallese che non possiamo tradurre con una singola parola in italiano. Si potrebbe descrivere come il posto sicuro che ci offre la persona amata nel suo abbraccio.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni genitori: è nato Thiago

Ad aprile 2022 il calciatore della Lazio ha svelato in campo la gravidanza della compagna. Esultanza ormai classica con pollice in bocca e pallone sotto la maglia. Per mesi i fan hanno potuto seguire gli aggiornamenti social della Nasti, che il 16 novembre ha partorito il piccolo Thiago. I primi scatti del neonato lo mostrano tra le braccia dell’orgoglioso Zaccagni. Amore di mamma e papà, così lo presenta al mondo la neomadre. Differente invece l’approccio social di lui, che ha voluto lanciare un messaggio di profondo amore per Chiara, sottolineando quanto sia stata forte, per poi dare il benvenuto alla gioia più grande della loro vita, come lo descrive affettuosamente.

Una gravidanza non semplice dal punto di vista della gestione mediatica. Vi è stato infatti molto odio diretto nei confronti dei due. Sappiamo come Roma sia calcisticamente calda, il che ha portato a numerosi e aspri confronti. Criticati fortemente per aver scelto di organizzare la festa del “gender reveal” nello Stadio Olimpico, hanno poi dovuto sopportare un fastidioso coro, che suggeriva come il figlio fosse di Zaniolo. In molti casi è stata Chiara Nasti a esporsi e rispondere, lanciando frecciatine all’ex e polemizzando con chi non aveva apprezzato la scena in campo. L’influencer ha però dovuto gestire principalmente chi l’ha accusata di body shaming nei confronti di quelle donne che in gravidanza prendono molti kg. La giovane aveva svelato d’aver accumulato appena 100 grammi in 5 mesi. Ha poi dovuto spiegare di non volersene vantare, usando toni molto accesi. In seguito ha ammesso d’aver preso peso, 2.5 kg, ma il clima è rimasto teso. Chi li ama, però, resta al loro fianco e ora tutti i fan aspettano il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni dopo la proposta avvenuta a Ischia.