Ballando con le Stelle eliminato ieri sera ottava puntata: chi è uscito classifica

Ballando con le Stelle chi è uscito ieri sera 26 novembre nell’ottava puntata tra scandalo tesoretto e l’ira di Mariotto contro Selvaggia Lucarelli. Non sono stati dichiarati i finalisti

Gabriel Garko, Ema Stokholma e Alex Di Giorgio si sono trovati al ballottaggio per l’eliminazione ieri sera 26 novembre nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle. Tre coppie clamorose se si pensa alle loro performance dall’inizio dello show condotto da Milly Carlucci nonché nelle esibizioni viste ieri sera in pista eppure la loro presenza è dovuta all’assegnazione del tesoretto che è stato dato in parte a Iva Zanicchi scatenando l’ira del pubblico social che adora la cantante ma sa che non è di certo tra le favorite alla vittoria di Ballando con le Stelle. È stata proprio l’esibizione di Iva Zanicchi che ha scatenato le polemiche più accese dell’intera ottava puntata dello show ispirato a Dancing with the stars. Selvaggia Lucarelli ha definito l’Aquila Ligonchio una squallida e Mariotto non c’è stato a questa offesa chiedendo scusa da parte della giuria a tutto il pubblico italiano. Parole forti per il giurato stilista che ha dato a Selvaggia della scimmia che getta escrementi contro i concorrenti per vendicare l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, suo fidanzato. Eppure Alex Di Giorgio e Moreno Porcu erano risultati primi in classifica grazie al loro elegante e tecnico valzer interpretando una coppia di attori che hanno trovato la loro strada. Non a caso la canzone scelta per la loro coreografia è stata My Way di Frank Sinistra. A rischio eliminazione ieri sera nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle del 26 novembre anche Gabriel Garko che con Giada Lini era sceso in pista con uno strabiliante show dance che aveva totalizzato ben tre 10 tra cui quello di Carolyn Smith e due 9. Tripudio anche per Ema Stokholma che aveva ricevuto anche la metà del tesoretto diviso con Iva Zanicchi. La speaker radiofonica insieme al suo maestro e fidanzato Angelo Madonia si era esibita ballando un paso doble con Non sono una signora ma alla giuria la sua performance non era piaciuta ricevendo un 5 da Selvaggia Lucarelli, tre 7 e il 9 di Mariotto. È sembrato dunque strano vedere ieri sera che chi è uscito era uno tra Gabriel Garko e Giada Lini, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu nonché Ema Stokholma e Angelo Madonia. Infatti Milly Carlucci ha annunciato che l’eliminato della ottava puntata di Ballando con le Stelle del 26 novembre è stato nessuno. L’ennesima colpo di scena di questa edizione, le coppie citate hanno infatti guadagnato 10 punti bonus in vista della semifinale. Non sono stati dichiarati finalisti a Ballando con le Stelle che ha ancora in programma il ripescaggio che avverrà il 17 dicembre. Invece a sorpresa la prossima puntata andrà in onda venerdì 2 dicembre alle 22.00 quando andrà in scena la prima semifinale di Ballando con le Stelle.

Ballando con le stelle cosa è successo ieri sera ottava puntata 26 novembre

L’ottava puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle cominciata alle 22.00 dopo la sfida Argentina-Messico è stata subito ricca di polemiche e forti emozioni. Ad aprire la serata la prova speciale: ogni coppia rimasta in gara ha dovuto preparare una esibizione tratta da un musical. Iva Zanicchi e Samuel Peron hanno scelto Sister Act con un boogie e poi c’è stato il momento barzelletta come ormai da tradizione; Rosanna Banfi e Simone Casula hanno interpretato Mary Poppins con un charleston; Alessandro Egger e Tove Villfor hanno optato per un samba con Tarzan; Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono esibiti con un samba nella favola Biancaneve mentre Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno scelto un boogie per i Blues Brothers lasciando spazio a Gabriel Garko e Giada Lini con l’ultima esibizione, un paso doble su una coreografia ispirata a Il Fantasma dell’Opera. La prova speciale prevedeva che la presidentessa di giuria Carolyn Smith avrebbe dovuto assegnare 10 punti bonus alla miglior esibizione e la giudice ha scelto Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Si è passati poi nell’ottava puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle del 26 novembre con la gara che ha visto scendere subito in pista Ema Stokholma e Angelo Madonia con un paso doble. Sono scattate, come detto nella parte dell’articolo alla coppia eliminata, polemiche infuocate tra i membri della giuria. Canino ha detto che non è stata la migliore esibizione della coppia di ballo e nella vita, Selvaggia Lucarelli ha commentato che non si poteva guardare e ha detto che i suoi colleghi si fanno trascinare troppo dalla simpatia per determinati concorrenti. Mariotto ha chiosato dicendo che gode quando vede Angelo Madonia difendere Ema Stokholma. Infatti il ballerino ha risposto all’insinuazione di Selvaggia Lucarelli sui difetti evidenziati nell’esibizione con un sarcastico “me li elenchi per favore?”. La giornalista ha replicato dicendo di essere stata chiara, ma Madonia non si è arreso e ha chiuso con un altrettanto sarcastico “non tanto”. Voti bassi rispetto alla media per la speaker radiofonica che si è vista dare un 5 da Selvaggia Lucarelli.

È toccato poi ieri sera a Ballando con le Stelle nell’ottava puntata del 26 novembre ballare un valzer sulle note di L’amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro a Rosanna Banfi e Simone Casula che finora non avevamo visto in una danza standard. Carolyn Smith ha adorato la coreografia del maestro che ha dedicato l’esibizione alla sua nonna, Canino ha ribadito quanto siano coppia mentre Selvaggia Lucarelli li ha smentiti dicendo che Simone Casula non deve appannare troppo Rosanna Banfi. Mariotto non le manda di certo a dire definendoli una coppia vincente ma che punta sul pietismo però gli dà 10, mentre la Lucarelli ieri sera particolarmente tirata nei voti dà solo un 7 alla figlia di Lino Banfi. Attenzione perché in questo preciso momento che ieri sera nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle del 26 novembre che si scatena letteralmente il putiferio con le polemiche furiose tra Mariotto e Lucarelli per Iva Zanicchi. Poco dopo la mezzanotte la cantante vestita di bianco si esibisce in un contagioso cha cha. Carolyn Smith fa i complimenti all’Aquila di Ligonchio dicendo che è il suo miglior ballo fino a ieri sera e che più dell’80% dei movimenti erano a tempo. Canino ha invece detto che si è divertito poco rispetto alle vecchie esibizioni e Zazzaroni, finora complimentatosi con gli altri concorrenti scesi in pista, sottolinea la furbizia di Samuel Peron nel coprire gli errori della sua ballerina. Selvaggia Lucarelli ancora una volta polemizza con i suoi colleghi di giuria per il modo di votare la cantante e definisce Iva Zanicchi squallida. Guillermo Mariotto si innervosisce particolarmente con la giornalista dicendo che questo suo livore è dovuto all’eliminazione del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli che è uscito nella settima puntata di Ballando con le Stelle. La giornalista dà 4 alla coppia mentre lo stilista risponde con un 9. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu interpretano un emozionante valzer e Zazzaroni si complimenta per la coreografia complessa. Fabio Canino ha visto finalmente l’intesa tra l’ex nuotatore e il ballerino sardo, confermata anche da Carolyn Smith. Controcorrente anche questa volta Selvaggia Lucarelli che definisce la coppia tra alti e bassi.

Ieri sera nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle del 26 novembre arriva il turno di Gabriel Garko e Giada Lini. In un elegantissimo completo paillettato e ancora con il tutore al braccio si esibisce in uno splendido show dance che fa incetta di 9 e 10. Gli ultimi a esibirsi sono Alessandro Egger e Tove Villfor che hanno voluto portare in pista un classico tango sulle note di Roxanne. Carolyn Smith dà 10 a un’esibizione perfetta a cui si accoda anche Fabio Canino, critica Selvaggia Lucarelli che definisce furba la coreografia e scatta la polemica con Ivan Zazzaroni che invece difende la bravura dell’ex volto delle barrette Kinder.

Ballando con le stelle classifica ottava puntata 26 novembre

Nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle ieri sera 26 novembre la classifica è stata modificata dopo l’assegnazione del tesoretto guadagnato dai ballerini per una notte Marcell Jacobs e la moglie Nicole Daza che hanno portato a casa 47 punti su richiesta da parte dell’atleta che non ha voluto 10 dalla giuria. La coppia ha anche ricevuto l’accordo di partecipare alla prossima edizione come ormai tradizione per gli ospiti. Come ospite senza tesoretto anche Bruno Vespa apparso in pista prima dell’assegnazione dei punti bonus. Alberto Matano ha deciso di dare il tesoretto a Ema Stokholma perché non ha ritenuto giusto il punteggio della giuria molto basso rispetto al paso doble che ha molto coinvolto il giornalista che lo ha ritenuto degno di essere valorizzato. Rossella Erra ha invece penalizzato di fatto la classifica finale dell’ottava puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle dando il suo tesoretto a Iva Zanicchi e Samuel Peron che oltre la simpatia per la giurata del popolo è stato visto anche un netto miglioramento rispetto alla scorsa esibizione. Così con lo stravolgimento dovuto al tesoretto, si prende il primo posto Ema Stokholma e Angelo Madonia con 63 punti che “ruba” il primato a Alex Di Giorgio e Moreno Porcu.

Ema Stokholma e Angelo Madonia 63 (35+28 di tesoretto)

Iva Zanicchi e Samuel Peron 62 (33+29 di tesoretto)

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 53

Gabriel Garko e Giada Lini 48

Alessandro Egger e Tove Villfor 46

Rosanna Banfi e Simone Casula 42