Cristina D’Avena compagno chi è Massimo Palma

Cristina D’Avena, 58 anni, ha uno storico compagno di cui parla poco. Chi è Massimo Palma e da quanto stanno insieme.

Amatissima da svariate generazioni, Cristina D’Avena, 58 anni, è una vera e propria icona ed oggi ha un compagno che ama molto. Canta, attrice e, in generale, star a tutto tondo. Col passare degli anni la sua immagine pubblica è alquanto mutata. In molti le avevano incastrato intorno una sorta di cornice ingenua, candida e quasi infantile. Il tutto dovuto alle sigle dei cartoni animati che l’avevano resa celebre. Apprezzarla sui social come donna, in tutta la sua femminilità, ha fatto sollevare qualche sopracciglio. Non che a lei sia mai interessato. Negli anni c’è sempre stata grande curiosità in merito alla sua vita privata, della quale Cristina D’Avena è molto gelosa, giustamente.

L’attenzione alla privacy non ha però impedito agli esperti di gossip di scoprire che da tempo è fidanzata con Massimo Palma. Una relazione che prosegue da anni, felicemente. I due si sono conosciuti per caso, come in Kiss Me Licia, e pare sia stato un colpo di fulmine. Il compagno di Cristina D’Avena è nato nel 1989, ha 33 anni ed è più ben giovane di lei. Massimo Palma di lavoro è titolare di un’agenzia di spettacolo che si occupa di differenti artisti, tra i quali la stessa Cristina D’Avena. Laureato in Economia e commercio presso l’Università di Bologna, ha un passato lavorativo all’interno della Warner Music Italy, per la quale si è occupato della produzione del disco del 2018 Duets Forever – Tutti cantano Cristina. Rarissime le dichiarazioni di Cristina D’Avena sul suo fidanzato, eccone una: “È meraviglioso. Mi ama e mi ascolta tanto”.

Cristina D’Avena Figli

Al di là del fidanzato, uno dei temi più battuti da fan e giornalisti è quello legato ai figli di Cristina D’Avena. Le curiosità vanno dal se li ha mai avuti al perché abbia preferito non diventare mamma, fino al dubbio, a dir poco indiscreto, sul fatto che possa o meno concepire. Non c’è da stupirsi del fatto che come il suo compagno la cantante preferisca difendere la propria privacy a spada tratta, considerando la morbosità di tanti, che da anni le pongono sempre le solite domande.

Cristina D’Avena a inizio anno ha spiegato di non sentire la mancanza di figli nella sua vita, sperando non diventi mai un rimpianto. Nel 2021 invece, intervistata dal magazine Intimità, aveva svelato d’aver capito tardi come gli anni volassero via. Per la voce di Kiss Me Licia con un mestiere come il suo, gli eventi tendono ad avere la meglio, tra concerti, dischi e incontri vari. Facendo la cantante delle sigle dei cartoni animati è un po’ come se ci si sentisse eterni giovani. Per questo giunge quasi come una sorpresa per Cristina D’Avena la realizzazione che forse avere dei figli potrebbe essere quella fase della vita ormai conclusa. La cantante ha vissuto a lungo in un mondo senza tempo, ha raccontato, mentre un figlio che cresce ti dà proprio il polso degli anni trascorsi. L’amore però non le manca di certo e, insieme con il suo fidanzato Massimo Palma, è difficile pensare possa guardarsi indietro rattristandosi.