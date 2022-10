GF Vip Marco Bellavia massacrato: Cristina D’Avena stupisce

La casa del GF VIP contro Marco Bellavia, che prova a parlare della sua depressione e viene attaccato da tutti.

Quello che sta accadendo all’interno della casa del GF VIP ha dell’incredibile. Marco Bellavia ha provato a parlare della sua condizione, affrontando in maniera pubblica il tema della depressione (sperando magari di poter dare sostegno, con il suo esempio, a qualcuno tra il pubblico), ritrovandosi al centro di numerosi attacchi.

La casa di Cinecittà gli si è rivoltata contro e su Twitter gli utenti sono davvero increduli. Totale assenzaz di empatia nei suoi confronti, e quando questa fa capolino si ha l’impressione che si miri a strumentalizzare il tutto.

Impensabile che il “caso Marco Bellavia” non sia al centro della quinta puntata del reality, in onda lunedì 3 ottobre. Alfonso Signorini ha promesso di monitorare la situazione, decidendo se intervenire e trovando tempo e modo di parlare adeguatamente, anche durante la diretta, dello stato dell’ex volto di Bim Bum Bam. Intanto all’interno della casa un po’ tutti, o quasi, lo hanno duramente attaccato, mentre le parole più dolci giungono dall’esterno, dal pubblico e sorprendentemente da Cristina D’Avena.

Non vi è dubbio che il pubblico del Grande Fratello VIP, che commenta ogni elemento della casa su Twitter, sia totalmente schierato con il mental coach. Lo dimostra la grande diffusione dell’hashtag #iostoconmarcobellavia.

GF VIP: tutti contro Marco Bellavia

Il mostro della depressione ha fatto capolino dopo la sua nomination, che in realtà serviva a decretare il favorito del pubblico (risultata essere Antonella Fiordelisi). Marco Bellavia non ha saputo trattenere le lacrime, dovendo fronteggiare un umore di colpo crollato. Giovanni Ciacci ha raccontato agli altri come abbia pianto tutta la notte. Lacrime che tutti hanno potuto vedere anche durante il giorno. Da qui ha avuto inizio il triste show, fatto di attacchi, mancanza di empatia e consigli davvero deleteri. La sensazione generale che si ha è che nessuno abbia voglia di stare lì e preoccuparsi per lui. Sarebbe più comodo vederlo uscire e tornare a divertirsi.

Gegia condivide il letto con lui e si è fortemente lamentata. Lui ha spiegato d’aver finalmente compreso l’ordine di alcuni tasselli nella sua vita. Ha chiuso un cerchio, per usare le sue parole, cosa che attendeva da anni. Tutto ciò lo ha portato a delle lacrime di gioia e anche a saltare sul letto. Gegia si è così svegliata e non è riuscita a dormire bene. La sua prima reazione è stata quella di affrontare il tutto con zero tatto, senza provare a comprendere le ragioni di lui: “Te lo dico qui davanti a tutti. Stanotte devi andare a dormire da un’altra parte. Sei matto? È matto, perché saltava quando parlava e io non gli davo retta. Voleva svegliarmi”.

L’attrice è molto irritata e in seguito gli ha detto chiaramente di starsene zitto. Lui voleva spiegare le ragioni del suo comportamento ma lei, netta: “Stai zitto perché peggiori la situazione. Vuoi parlare ma non lo sai fare”.

I suoi tentativi di confessarsi con qualcuno sono terminati quasi tutti in un nulla di fatto. Carolina Marconi ha usato parole molto dure, dicendogli che così facendo diventa patetico. Lui le risponde però di non vergognarsene. Vorrà dire che sarà patetico dinanzi alle telecamere. Meglio questo che dover fingere h24 per vendere una certa immagine di sé.

Charlie Gnocchi sbotta invece alla frase di Bellavia: “Non sono venuto qui per giocare, ma anche per raccontare la mia storia”. Lo speaker radiofonico perde la calma e gli dice di andare a ca***e. Non le dicesse a lui queste cose, ribadisce nervoso, si piazzasse dinanzi alla telecamera e raccontasse la sua storia. Loro non sono degli psicanalisti, sottolinea, dimenticandosi del tutto di cosa sia l’empatia: “Vai in ospedale. Guarda là e racconta (alla telecamera, ndr), ma non a me”.

In un momento differente sottolinea anche come il suo essere così lo abbia portato a una parabola discendente sotto l’aspetto televisivo. L’idea che traspare è che Bellavia avrebbe dovuto mascherare il proprio io per continuare a lavorare dopo il successo avuto. Una maschera che offrisse al pubblico ciò che voleva. Ecco, lo speaker vorrebbe tutto ciò anche al GF VIP. Tacesse e fingesse contentezza, così da non rovinare l’esperienza/vacanza agli altri.

Patrizia Rossetti ed Elenoire contro Marco Bellavia

Il clima nella casa del GF VIP è molto teso. Marco Bellavia ha di fatto cercato appoggio negli altri concorrenti ma quasi nessuno ha voluto dargli supporto emotivo. Si sono invece scagliati contro di lui, definendolo pazzo e malato. Daniele Dal Moro offre tutto il suo livello di sensibilità con queste parole: “Mi sento preso per il c**o quando parlo con Marco. Credo lo faccia di proposito. Dice cose che mi fanno senso. Gli ho detto che non gli parlo più. Per me è morto”.

Gegia ha subito approfittato del nervosismo per aggiungere un carico da 90, ribadendo: “Quello è pazzo. È malato”. Parole che hanno suscitato una minima reazione di Luca Salatino, che si tiene però al di fuori di questa vicenda. Più di dire all’attrice che certe cose non si dovrebbero dire, non ha fatto.

Un coro molto lungo, fatto di concorrenti infastiditi da tematiche così gravose. Patrizia Rossetti non si tira indietro e rincara la dose: “Se hai problemi, stai a casa tua. Non vieni al Grande Fratello VIP con dei problemi psicologici. Non è che qui vieni a fare psicanalisi”. Elenoire Ferruzzi le dà manforte e spiega come per lei sia scemo.

Un generale menefreghismo che ha stupito il pubblico, considerando come lui abbia avuto il candore di chiedere aiuto. Ecco le sue parole durante le nomination: “Sì, non sto bene e fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Starei però qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Se ha una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la fa. Da solo invece no”.

Antonella Fiordelisi aiuta Bellavia

L’unica persona che ha davvero provato ad ascoltare, senza gettare giudizi e rabbia contro di lui, è stata Antonella Fiordelisi. Lo ha infatti preso in disparte e lo ha supportato, ascoltandolo e lasciandolo sfogare. Il suo gesto ha dimostrato come bastasse poco. Mostrarsi umani ed essere empatici.

“Si tratta di ansia e paura. Qui dentro sono sotto stress ma anche fuori non stavo bene. Ho avuto attacchi di panico perché in mezzo a tanta gente in metropolitana. Ho scoperto d’essere molto empatico e qui dentro accumulo le sensazioni esterne e questa cosa mi ha destabilizzato. Mi hanno nominato tutti. Mi piacerebbe però restare per mostrare come vi sia anche il dolore mentale oltre a quello fisico. Tu sei piccola e se impari a prenderti cura della tua mente ora, non avrai i miei problemi a 60 anni. Quando piangi e non sai perché, hai paura”.

Il messaggio che vorrebbe far passare è quello di aiutare chi è in crisi come lui. Nel mondo reale certe persone non andrebbero lasciate sole. Mostrare empatia al GF VIP sarebbe importante come esempio, dice, e invece vediamo da casa solo un dilagante egoismo.

Marco Bellavia a Bim Bum Bam

Nonostante i rapporti siano ormai conclusi da anni, Cristina D’Avena ha voluto prendere la parola e mostrare il suo sostegno a Marco Bellavia. Ha deciso di non schierarsi con la massa, di non dargli del matto ma di essere empatica, un essere umano.

Il pubblico su Twitter ha apprezzato moltissimo il suo gesto, per quanto semplice. Poche parole e uno scatto che li mostra ai tempi del grande successo tra Bim Bum Bam e la serie TV Love Me Licia: “Forza Marco. Ti sto seguendo. Ti voglio bene”.

Marco Bellavia è approdato a Bim Bum Bam, dopo il periodo di grande successo di Paolo Bonolis, nel 1990. Ha condotto numerose edizioni del programma per ragazzi, divenendo un idolo dei giovanissimi. Lì fuori c’è un’intera generazione che è cresciuta con il suo volto sul piccolo schermo. È stato infatti alla guida dello show dal 1990 al 2001, senza interruzioni, passando da Italia 1 a Canale 5. Vederlo così oggi, fragile e soprattutto maltrattato è un colpo al cuore per migliaia di persone.

Poco prima di diventare un apprezzato conduttore, aveva trovato il successo al fianco di una giovane Cristina D’Avena. Era il 1986 quando i due hanno recitato per la prima volta in Love Me Licia. Interpretavano personaggi dell’anime Kiss Me Licia, adattato in questo telefilm live action. In seguito hanno poi girato Licia dolce Licia e Balliamo e cantiamo con Licia.