Gf VIP Gegia è psicologa: la prova e la richiesta “radiatela”

Gegia ha duramtente attaccato Marco Bellavia più volte nella casa del GF VIP. Su Twitter la scoperta: è psicologa?

Gegia del Gf Vip è una psicologa regolarmente iscritta all’albo? Non si da che parlar d’altro in questi gironi dopo il caso branco contro Marco Bellavia. Con l’hashtag “#iostoconbellavia” sono tutti contro Gegia su Twitter. L’attrice ha dimostrato secondo il movimento social di non avere un minimo di sensibilità per quella che è la depressione di Marco Bellavia. Il volto di Bim Bum Bam nella Casa ha tentato di aprirsi in maniera onesta con gli altri concorrenti, volendo raccontare la propria storia di depressione e difficoltà mentali. Al Grande Fratello Vip, data l’importanza del programma, si sarebbe aspettato un appoggio da parte dei concorrenti, così da poter mostrare anche fuori dalla porta rossa i benefici dell’empatia. Restare indifferenti, attaccare o escludere chi soffre è un comportamento da condannare. Al Gf Vip, invece, ci si scaglia contro chi ha l’onestà di aprirsi. La maggior parte dei concorrenti lo reputa un peso gravoso.

È lì e rovina l’atmosfera di festa che dovrebbe esserci. Va bene raccontare la propria storia in puntata, a patto poi di essere gioviali e partecipi durante il resto delle ore. Il riferimento è a Giovanni Ciacci. Marco Bellavia porta invece con sé il peso della sua fragilità e chiede supporto. La risposta ricevuta, però, si riassume nelle parole di Gegia: “Se stai male, questo non è il posto per te”. Non c’è spazio per la gentilezza e l’amorevolezza in questo programma evidentemente. Una frase che giunge dopo che Antonella Fiordelisi si è mostrata forse l’unica disposta ad ascoltare.

Su Twitter è però scoppiato un vero e proprio caso Gegia. Se gli altri sono indifferenti, crudeli e pronti a giudicare, sono persone come tante che si dimostrano prive di empatia. Per l’attrice il discorso è diverso. Come ha sottolineato in un confronto con Marco Bellavia, lei è psicologa. “Stai zitto. – gli ha detto – Te lo dico da sorella, amica e psicologa. Stai zitto che è meglio. Vuoi parlare ma non sai farlo”. In altre occasioni gli ha poi dato del “matto”, definendolo apertamente malato, in maniera dispregiativa, durante conversazioni con altri.

Tutto ciò ha scatenato i fan del programma, subito alla ricerca di conferme in merito al fatto che Gegia fosse realmente una psicologa. Il suo vero nome è Francesca Antonaci e gli utenti ritengono d’aver trovato la sua registrazione all’albo degli psicologi, avvenuta il 28 febbraio 2022. Il nome è lo stesso, così come la data e il luogo di nascita. Sembrerebbe proprio lei e il suo file evidenzia anche come abbia uno studio a Roma.

Mani nei capelli per gli utenti, che temono quale impatto possa avere sulle persone una psicologa pronta a esprimersi in questo modo dinanzi a chi soffre di depressione. La richiesta è unanime: cancellazione dall’albo. Vedremo cosa avrà da dire Alfonso Signorini di questa assurda situazione in puntata e magari se ci saranno reali conseguenze professionali per Gegia.