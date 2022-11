Samantha De Grenet chi è padre del figlio Brando

Samantha De Grenet chi è il marito Luca Barbato, padre di suo figlio Brando e con cui l’ex gieffina ha avuto una storia tortuosa

Modella, conduttrice televisiva e mamma di Brando Samantha De Grenet è un volto molto della televisione italiana, con alle spalle tantissimi programmi. Al fianco della carriera professionale, la show girl ha sempre fatto parlare molto di sé anche per il gossip, con diverse relazioni con personaggi molto famosi, dall’attore Leonardo Pieraccioni al calciatore Filippo Inzaghi. Il grande amore della vita di Samantha è però l’ingegnere Luca Barbato, padre di suo figlio Brando, con cui ha vissuto una storia ricca di vicissitudini. I due, infatti, si sono sposati nel luglio 2005, ma si sono separati circa un anno dopo, quando era già nato Brando, col matrimonio che è anche stato annullato dalla Sacra Rota. Nel 2014, poi, c’è stato il grande colpo di scena: il ritorno di fiamma con i due che si sono risposati. La cerimonia si è tenuta a Terni e i due hanno potuti risposarsi in Chiesa per via dell’annullamento del primo matrimonio presso il tribunale ecclesiastico

Nato a Terni il 30 luglio del 1975, Luca Barbato ha 45 anni ed è un ingegnere. Il padre del figlio di Samantha De Grenet è proprietario di un’agenzia immobiliare. la Metriquadri Network Immobiliare, caratterizzata da alti standard di qualità. Del suo passato si sa pochissimo, Barbato è una persona molto riservata e anche su Instagram pubblica più che altro contenuti inerenti al suo lavoro. I pochi scatti della sua vita privata vengono dal profilo di sua moglie Samantha, decisamente più attiva sui social. Insieme, come detto, i due hanno un figlio di nome Brando, che ora ha 17 anni.

Samantha De Grenet e Leonardo Pieraccioni

Samantha De Grenet ha avuto diverse storie famose alle spalle e tra queste c’è quella con Leonardo Pieraccioni. I due sono stati insieme a qualche anno verso la fine degli anni ’90, quando il comico toscano era all’apice della sua carriera con film come Il ciclone, Fuochi d’artificio e Il pesce innamorato. L’ex gieffina ha racconto a Vieni da me che questa relazione ha un po’ pesato sulla sua carriera, visto che si è trovato a non voler fare l’attrice per non far credere che potesse essere protagonista sul grande schermo solo per il suo legame con Pieraccioni. Una scelta di cui però la showgirl si è pentita, ammettendo che se potesse tornare indietro non prenderebbe la stessa decisione. La storia tra il regista del Ciclone e la già concorrente dell’Isola dei Famosi è finita dopo un paio di anni per ragioni che però rimangono non note. Nè Leonardo Pieraccioni né l’ex fidanzata Samantha De Grenet, i due diretti interessati, hanno parlato apertamente del perché si sono lasciati. In realtà lo stesso attore toscano nel suo film “Se sono rose” ha rappresentato in scena quella che è in parte è la sua difficoltà a lasciarsi andare realmente in amore. Chissà se tra le varie ex protagoniste della pellicola c’è anche un riferimento a Samantha De Grenet. Ad ogni modo, i due hanno ritrovato l’amore dopo la fine della loro storia.