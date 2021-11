Cosa sapete del marito di Samantha de Grenet? Ecco l’uomo scelto dalla celebre baronessa, ex modella e showgirl. Tutto ciò che sappiamo sul noto imprenditore.

Ecco come si sono conosciuti Samantha de Grenet e Luca Barbato. Scopriamo qualcosa in più sul marito della celebre showgirl, modella e conduttrice romana.

Samantha de Grenet baronessa

Non tutti sanno che Samantha de Grenet, nota per la sua carriera televisiva, vanta un titolo nobiliare. Nata a Roma da una famiglia aristocratica, le cui origini sono franconapoletane. Guardando ai suoi avi, vi si trova il Senatore del Regno Francesco Grenet. Suo pare, Mario de Grenet, era figlio di Amalia de Sangro, principessa di Fondi. Suo nonno paterno, Ugo de Grenet, era di antica famiglia nobile francese, figlio dei principi di Piedimonte. Il titolo che spetta a lei è quello di baronessa di Itri.

Samantha De Grenet marito

Nato a Terni il 30 luglio 1975, Luca Barbato è un imprenditore molto noto, di cinque anni più giovane di sua moglie. È una persona molto riservata e per questo sappiamo poco della sua vita privata. Risiede da moltissimi anni a Roma ed è laureato in ingegneria.

Le poche informazioni che abbiamo sul suo conto ci giungono dai social di sua moglie, che spesso posta foto che li mostrano in coppia, insieme con il figlio Brando. La donna ha spesso raccontato di come lui si sia mostrato pronto al suo fianco durante il terribile periodo del cancro al seno. È il titolare della società Metriquadri Network Immobiliare, con sede a Roma. Un’azienda specializzata in compravendita, progettazione e ristrutturazione di appartamenti nella capitale.

La coppia si è sposata due volte. La prima nel 2005, in seguito le nozze sono state annullate dalla Sacra Rota. Si sposarono in concomitanza con la nascita del figlio Brando. La seconda volta nel 2015, a Terni, dove è stato rinnovato il legame d’amore in chiesa. Alcune incomprensioni avevano portato alla rottura. Il passare del tempo, però, li ha riuniti. Lei ha spiegato come le prime nozze tenda a non considerarle. Erano troppo giovani e necessitavano di capire che le persone non si possono cambiare ma vanno accettate.

