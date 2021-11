Maria Chiara Giannetta fidanzato, ecco chi la fa impazzire

Maria Chiara Giannetta, chi è il fidanzato dell’attrice protagonista di Blanca e chi la fa davvero impazzire nella sua vita: scopriamo tutto quanto.

Maria Chiara Giannetta è la protagonista di Blanca, la nuova fiction di Rai1 che la vede nei panni di una ragazza non vedente che sogna di diventare consulente di polizia. L’attrice, consacrata al grande pubblico con la sua esperienza in Don Matteo, si sta confermando in grande spolvero anche nei panni di Blanca, raccogliendo tantissimi consensi dai fan. Molti si chiedono se la bella attrice sia fidanzata o sia single: vediamo cosa sappiamo a riguardo.

LEGGI ANCHE: Blanca: dov’è stato girato | dov’è ambientato

Maria Chiara Giannetta: chi è il fidanzato

L’attrice tiene molto alla sua privacy e non si lascia scappare molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Nonostante non ci siano molte notizie certe, si parla molto di una possibile relazione con l’attore Maurizio Lastrico, con cui Maria Chiara Giannetta ha condiviso il set di Don Matteo. Il feeling tra i due pare essere molto importante, ma non è certo che sia effettivamente una storia d’amore. I dubbi permangono, nonostante le voci insistenti.

Maurizio Lastrico è un attore che ha raggiunto il successo grazie a Zelig. Da lì, la sua carriera ha spiccato il volo, con tanti ruoli in fiction di successo come appunto Don Matteo, esperienza in cui potrebbe essere nato l’amore con Maria Chiara Giannetta.

Maria Chiara Giannetta: chi la fa davvero impazzire

Non sappiamo molto sulla vita sentimentale sull’attrice, ma sappiamo che c’è un uomo che la fa letteralmente impazzire: si tratta del noto scrittore Philip Roth, uno dei più grandi autori della letteratura americana. Roth è infatti lo scrittore preferito dell’attrice, che ama leggere e divora letteralmente i libri della penna statunitense.

Roth, venuto a mancare nel maggio 2018, è universalmente riconosciuto come uno dei migliori scrittori americani di sempre, per Maria Chiara Giannetta è sicuramente il migliore in assoluto.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI