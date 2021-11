Vincenzo De Luca è probabilmente uno dei governatori più mediaticamente esposti d’Italia, soprattutto dall’inizio della pandemia. Sapevate però che ha una compagna molto più giovane di lui?

Vincenzo De Luca e Maria Maddalena Cantisani sono una coppia ben nota a Salerno. Cosa sappiamo della compagna del presidente della regione Campania? Ecco tutte le informazioni pubbliche sulla vita privata.

Chi è Maria Maddalena Cantisani

Nata a Napoli il 14 settembre 1970, Maria Maddalena Cantisani è la compagna di Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania. Laureatasi presso la Federico II in architettura (voto finale 110/110 e lode con dignità di stampa), con un dottorato in urbanistica e pianificazione territoriale, lavora come dirigente del Servizio trasformazioni edilizie presso il Comune di Salerno.

Una lunga e ricca carriera, la sua, che l’ha vista protagonista di tutte le evoluzioni urbanistiche della città costiera. Ha all’attivo differenti pubblicazioni di settore. È stata inoltre relatrice di svariati convegni.

Vincenzo De Luca e Maria Maddalena Cantisani

Vincenzo De Luca e Maria Maddalena Cantisani tutelano la propria privacy in ogni modo possibile. Seppur politicamente esposti, preferiscono mostrarsi insieme in pubblico unicamente in occasione di eventi di grande rilevanza. La prima volta che la stampa ha avuto modo di vedere la coppia è stato nel 2011.

Da tempo fianco a fianco, i due hanno ben 21 anni di differenza. Lui è infatti un classe 1949 e ha oggi 72 anni. Lei è invece nata nel 1970 e ha 51 anni. Entrambi precedentemente sposati e con due figli al seguito. Il primo matrimonio di Maria Maddalena Cantisani è stato però tutt’altro che felice.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, infatti, la donna ha subito violenze domestiche e abusi da parte dell’ex marito Antonio Malatesta. Questi è stato condannato in primo e secondo grado (200 euro di ammenda per i genitori dell’imputato). Le violenze si sarebbero verificate tra il 2005 e il 2009.

