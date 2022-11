Amici 22 Mattia eliminato attacca Todaro: la verità

La verità su Mattia eliminato da Amici 22. La punizione dopo il duro tweet contro Raimondo Todaro, che lo ha messo in sfida per le pulizie in casa

Situazione delicata all’interno di Amici 22 per Mattia Zenzola e il rischio eliminazione. Maria De Filippi ha guidato la reprimenda contro i giovani concorrenti perché le immagini della casa dove il gruppo vive hanno fatto discutere, e non è la prima volta che accade. C’è chi degli allievi di Amici 22 che pulisce come Ramon e chi fa quasi nulla proprio come Mattia. I turni spesso non rispettati e situazione ormai fuori controllo ha posto nel mirino alcuni ragazzi, tra i quali il ballerino latino di Raimondo Todaro che, stando a quanto sostenuto su Twitter, sarebbe a rischio sfida o addirittura eliminato. Spoiler dunque su come va a finire ad Amici 22 dopo il provvedimento disciplinare per le pulizie che fa discutere. Facciamo un passo indietro per comprendere la verità e perché c’è del marcio su queste anticipazioni sul talent.

Gli spazi comuni in casetta non vengono rispettati e tale questione torna al centro dell’attenzione di Maria De Filippi e degli insegnanti. Tutti arrabbiati i professori di Amici 22 perché ritrovatisi nuovamente a fare i conti con tanta arroganza e menefreghismo. Le telecamere sono sempre accese, così la produzione ha potuto rilevare facilmente coloro che si impegnano maggiormente nelle pulizie, fornendo una lista alla conduttrice. Maria ha però ricevuto un elenco di nomi di allievi relativo a coloro che fanno molto di più, il che ha spinto nello stesso gruppo chi fa il proprio, rispettando i turni, e chi nulla o quasi. È il caso di Gianmarco, che sostenuto una prova voluta da Alessandra Celentano, ribadendo però d’aver sempre pulito, a differenza di altri. La prof ha poi deciso di congelare il proprio giudizio dopo il confronto con la ballerina Ginevra, esterna. Salvo invece NDG, che l’è vista brutta dopo aver sfidato una talentuosa cantante esterna, che lo ha fatto sudare.

Amici 22 Mattia eliminato

Ad Amici 22 il terzo spedito in sfida immediata è stato Mattia. Doppiamente colpevole, considerando come lo scorso anno avesse subito un provvedimento disciplinare per gli stessi motivi. Raimondo Todaro ha preferito non esprimere il giudizio, per ora, mostrandosi davvero inferocito. La delusione è il sentimento che ha avuto la meglio tra i professori, in particolare Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Todaro ha alzato la voce, ribadendo all’allievo come fosse stato avvertito. Doveva comportarsi meglio, ma nulla è cambiato. Mattia ha però ribadito con forza la propria posizione, chiedendo di visionare i filmati. Ha la coscienza a posto, dice, quindi nessun timore. Non crede affatto d’essere tra le pecore nere del gruppo. I suoi compagni della scuola di Amici 22 non sono però affatto d’accordo, avendo evidenziato come sia uno dei più pigri. Resta da capire, ora, quali provvedimenti ci saranno per tutti i “colpevoli” tra i concorrenti. Difficile pensare che le sfide rappresentino l’unica decisione di prof e padrona di casa. Nel frattempo su Twitter la polemica esplode. Un post di Mattia fa il giro della rete e porta molti a credere che l’eliminazione del ragazzo sia ormai alle porte. Un duro attacco, che riportiamo qui di seguito. Si tratta però di una fake news, dal momento che l’account evidenziato non è quello ufficiale, com’è evidente dalla foto, nonostante sia stata scelta la stessa immagine profilo e di copertina. Linkiamo di seguito il profilo Twitter ufficiale del concorrente di Amici 22, così che non vi siano dubbi in merito.