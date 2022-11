Wilma Goich da giovane: come era la cantante FOTO

Wilma Goich 77 anni da giovane com’era la concorrente del GF Vip durante la sua carriera da cantante e com’è cambiata oggi

Tra le grandi protagoniste di questa edizione del GF Vip c’è senza dubbio Wilma Goich, da giovane era una grande cantante ex moglie di Edoardo Vianello. Nata a Cairo Montenotte, in Liguria, il 16 ottobre 1945, la vippona divenne famosa a partire dagli anni ’60, soprattutto in seguito alla partecipazione, nel 1965, al Festival di Sanremo col brano Le colline sono in fiore, straordinario successo globale che la rese molto celebre anche in Sudamerica. Nei quattro anni successivi torna all’Ariston e prosegue nella sua ascesa, poi nel 1970 si sposa con un’altra leggenda della musica italiana come Edoardo Vianello, con cui fonda I Vianella e rimane attiva per tutti gli anni ’70.

Questi due decenni sono gli anni d’oro di Wilma Goich, che negli anni successivi ha diradato gli impegni, allargando il proprio raggio d’azione anche ad altri ambiti come la televisione e la politica. Da giovane la vippona è stata una vera e propria star, amatissima per la sua splendida voce e ammirata per la sua grande bellezza. Chiaramente, col passare del tempo è cambiata molto e oggi mostra i segni del tempo che sono passati, ma alcune cose non sono mai cambiate, come la sua iconica chioma bionda, sfoggiata sul palco dell’Ariston così come nella casa del Grande Fratello. Sul web negli anni si è parlato molto anche dell’aspetto estetico di Wilma Goich, in particolare dei ritocchini che sembra aver applicato al suo volto, ma sicuramente la cantante non ha mai perso la sua eleganza e il suo fascino nonostante il trascorrere degli anni.

Wilma Goich e Daniele Dal Moro differenza d’età

Oggi Wilma Goich 77 anni e ne è passato di tempo da quando ha calcato il palco dell’Ariston ed era una giovane stella della musica italiana. All’interno della casa del GF Vip, però, la cantante sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, più che altro a livello sentimentale, perché dopo tanto tempo è tornata a provare delle sensazioni che non viveva da tempo. Il tutto grazie a Daniele Dal moro, suo compagno di reality show, che ha ben 45 anni in meno di lei. L’ex tronista ha infatti 32 anni e ha letteralmente stregato la Goich, che ogni giorno manifesta la sua passione per il giovane coinquilino.

Wilma Goich ha candidamente ammesso di provare qualcosa per Daniele, pur sapendo che la grande differenza d’età è chiaramente un grandissimo ostacolo. A lei però non importa, perché è felice anche solo di poter tornare a vivere sensazioni del genere, che da tempo non provava. Inoltre, Wilma sostiene che tra lei e Daniele ci sia una relazione platonica, un tipo di amore che va oltre la sfera fisica. In effetti, il feeling tra i due è evidente, ma come ha ammesso anche la cantante la differenza d’età è molto importante. Sicuramente questo risveglio dei sentimenti giova molto alla Goich, che ha ritrovato molto entusiasmo e forse, quando guarda Daniele, si risente la bellissima e giovanissima stella della musica che era negli anni ’60.