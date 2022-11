GF Vip chi è uscito ieri sera 28 novembre: eliminato e nominati

Ieri sera al Grande Fratello Vip chi è stato eliminato: polemiche e lacrime per Oriana, il ritorno di Ginevra e lo scontro di Clizia a difesa di Micol

Ieri sera nella puntata del GF Vip del 28 novembre, il televoto ha decretato Nikita ma grande protagonista è stata Ginevra con il suo rientro in casa. Oltre un’ora di diretta che l’ha vista prima litigare con Antonella e Oriana e poi ascoltare le parole al miele di Antonino con il sogno gintonic ancora possibile. Partiamo però con il verdetto del pubblico: ieri sera nella puntata del 28 novembre del Grande Fratello Vip non è stato eliminato nessuno. Non c’è chi è uscito a tener banco, lo sarà dalla prossima puntata di lunedì ma a far scalpore è il televoto. Il preferito della puntata di ieri sera 28 novembre è Nikita che batte così Giaele, Luca Salatino e Charlie. La Pelizon ha ottenuto il 41% dei voti, Luca Salatino il 28%, Giaele 27% e Charlie 2%. Per l’ennesima volta quindi Nikita è stata votata come preferita dal pubblico confermando il grande successo tra coloro che seguono il reality condotto da Alfonso Signorini. Una prova di forza importante dopo le critiche ricevute in settimana sulla sua possibile strategia di avvicinarsi a Luca Onestini per ottenere consensi così come ipotizzato da Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese.

GF Vip cosa è successo ieri sera 28 novembre

La puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera si è aperta con la storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich. Una coppia diversa rispetto al consueto concetto di fidanzati visto che hanno 30 anni di differenza ma allo stesso tempo che presenta un’intesa mentale e una chimica fuori dal comune. La cantante ha specificato che nonostante sia televisivamente divertente pensare che lei sia innamorata dell’ex tronista di Uomini e Donne, il sentimento che provano non è quello che tutti intendono. Quello che Wilma prova per Daniele l’ha fatta sentire nuovamente viva e le ha fatto comprendere di poter ancora amare. Sonia Bruganelli si è detta felice per queste parole della Goich, Orietta Berti con la faccia un po’ storta si è limitata ad un “contenta tu” mentre Patrizia Rossetti si è spesa per far uscire una buona immagine di Wilma, non quella di un’anziana che ruota intorno ad un ragazzino e poi si è detta tra virgolette invidiosa di un’intesa mentale così bella. Nella puntata di ieri sera del GF Vip del 28 novembre è stata poi subito la volta di Ginevra Lamborghini che è entrata nella Casa per avere prima un confronto con Antonella e Oriana che l’hanno criticata e poi un nuovo faccia a faccia con Antonino dopo che gli autori hanno visto un commosso confessionale dell’ex di Belen Rodriguez.

Il botta e risposta con l’ex schermitrice e la sua amica venezuelana non è andata nei migliori dei modi per la Lamborghini. Prima non ha risposto alla domanda di Antonella se ancora fidanzata, avendole anche chiesto preventivamente scusa per il famoso “Edoardo Donnamaria scappa” detto mesi fa, poi ha ricevuto il colpo di grazia da Oriana che l’ha definita invidiosa del suo flirt con Spinalbese. La rivincita l’ha avuta però durante il confronto con Antonino che ha fatto impazzire i gintonic che sono tornati a sognare una coppia vera fuori dal Grande Fratello Vip. Ieri sera nella puntata del 28 novembre Ginevra ha visto Antonino per la prima volta dire in confessionale che la complicità e l’intesa mentale che ha avuto con lei in soli 15 giorni non l’ha mai avuta con nessuna e che potrebbe volere qualcosa di più da lei. Inoltre appena l’ha vista entrare al GF Vip per il confronto l’ha definita molto elegante e ha lasciato intendere che avrebbe voglia che diventasse di nuovo concorrente per trascorrere altro tempo con lei. Ginevra Lamborghini in sostanza, nonostante una lunga chiacchierata, non ha detto nulla tergiversando con un discorso dicendo che un domani quando vorrà fidanzarsi fuori dalla casa dovrà cercare un futuro un tipo di rapporto che ha avuto con lei. Dunque a sorpresa quello che si è esposto di più nei confronti di Ginevra è stato Antonino. Da segnalare ieri sera nella puntata del 28 novembre del Grande Fratello Vip nel blocco dedicato alla sorella di Elettra quello che è successo tra i gintonic e Oriana è lo scontro con Sonia Bruganelli terminato con l’invettiva retorica di Giulia Salemi. Antonino ha scaricato ufficialmente Oriana confermando ciò che aveva detto anche in questi giorni dopo il flirt: non ha digerito le parole della venezuelana esperta di reality nei confronti di sua figlia non perché non tolleri determinati ragionamenti ma sono troppo diversi da lui e ritiene che Oriana non abbia tatto. In diretta Antonino ha anche aggiunto che l’intesa mentale che ha avuto con Ginevra non l’ha avuta con Oriana e ha pensato a questa cosa anche quando è stato con lei. Una brutta botta per l’influencer famosa in Spagna che è scoppiata in un pianto dubbio. Sonia Bruganelli ha attaccato pesantemente Oriana dandole della falsa, una concorrente che piange a favore di telecamera e che non prova nulla per Antonino. Orietta Berti ieri sera si è complimentata con Oriana in qualità di grande attrice di reality, anche lei non crede al suo amore repentino per Spinalbese ma la stima per le dinamiche che crea e perché ama i cani. Oriana ha sclerato zittendo la Bruganelli dicendo che è una donna che odia le donne, si è accodata Giulia Salemi con una classica retorica tipica dei social dicendo che era con Oriana virtualmente e che nessuna donna debba essere trattata così. La chiosa finale è di Alfonso Signorini che commenta “Belen la capisco, sei tutti noi!”.

Ieri sera nella puntata del 28 novembre del Grande Fratello Vip si è toccato l’apice con il blocco dedicato a Micol Incorvaia con le critiche nei suoi confronti da parte di Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Prima di tutto la sorella di Clizia ha voluto chiarire la sua amicizia con Giaele: Charlie e Attilio pensavano che potesse nascere un amore saffico ma entrambe hanno detto che sono amiche sincere anche se l’ex di Edoardo Donnamaria non esclude di potersi innamorare di una donna. Poi ha visto i confessionali e le dure critiche anche sul suo aspetto fisico di Patrizia e Wilma. La Rossetti si è giustificata dicendo che sono frasi estrapolate da un discorso più ampio ma ha ammesso di trovarla falsa, comunque si è scusata per la battuta “da bar” che se fosse un uomo non andrebbe mai con lei. Micol ha detto alla Rossetti che da oggi in poi non vuole più finti apprezzamenti, l’Incorvaia Jr si è invece meraviglia per Wilma e Luca Salatino. Della Goich in studio, compreso Alfonso Signorini, si è ipotizzato una gelosia per l’intesa che Micol ha con Daniele. Wilma ha negato dicendo di non poterselo permettere di essere gelosia di lui, ma non ci credo nessuno. Patrizia Rossetti durante la pubblicità scoppia in lacrime dicendo di essere spesso sola e che nessuno si avvicina a lei perché ritenuta anziana dai gieffini più giovani. Mentre la lipstick sclerava lasciando il salone uscendo in cortile, Alfonso Signorini si divertiva con Sonia Bruganelli e Giulia Salemi dopo lo scontro per farle riappacificare. Patrizia Rossetti è scoppiata in lacrime accusando Daniele Dal Moro di non averla difesa, l’ex tronista ha fatto notare alla conduttrice che è difficile parlare con lei. Pamela Prati da studio ha invece detto di vergognarsi per Wilma e Patrizia per quanto detto perché hanno questo atteggiamento con tutti, parlano male di tutti anche di lei. Arriva poi il momento di Clizia Incorvaia che incontra la sorella Micol per portarle tutto l’amore che c’è. “Sei più forte e bella di quello che pensi” ha detto l’influencer, in particolare di una bellezza non riproducibile da un chirurgo estetico. Inoltre vorrebbe sapere in più del rapporto con Tavassi ma Micol, emozionata, ha cercato di glissare. Clizia ha detto che vede una grande affinità tra loro, ma ieri è stata la prima volta che ha percepito qualcosa in più e che ci fosse altro oltre l’amicizia. Micol ha sottolineato che Edoardo Tavassi insieme a Giaele è fondamentale per lei e che si sono riconosciuti fin dal primo istante. Nel cortiletto sono arrivate anche Patrizia e Wilma e Clizia ha sottolineato quanto siano grandi persone, grandi professionisti e che bisogno c’era di prendere di mira una ragazza come la sorella. Può non piacere ma non sono legittimate a comportarsi in questo modo invitandole a chiedere scusa a Micol e a tutte le donne per quanto fatto. Wilma e Patrizia non si sono tirate indietro e hanno ammesso le loro colpe con Clizia che ha chiesto più amore perché tutte le donne sono fantastiche.

Dopo aver rivisto la rappresentazione del Titanic da parte dei concorrenti della Casa, al centro della puntata di ieri sera del 28 novembre del GF Vip c’è Nikita, criticata da Antonella, Antonino, Patrizia e Wilma. L’influencer è accusata di essersi avvicinata a Luca Onestini per creare una storia in funzione del gioco e quindi per strategia. Con grande razionalità Nikita ha prima detto che probabilmente Patrizia ha ragione perché per un mese e mezzo ha parlato della frequentazione che aveva fuori ma che in realtà già prima di entrare nel GF Vip aveva dei campanelli d’allarme. Su Antonella, Nikita ha invece sottolineato che parla sempre di strategie e quindi lascia la cosa scorrere. Infine Luca e l’ex concorrente di Pechino Express hanno confermato di voler approfondire la conoscenza. Scontro anche tra Nikita e Antonella con la prima che ha commentato il fisico dell’ex schermitrice con Luca Onestini e la stessa fidanzata di Donnamaria che le ha dato della falsa.

GF Vip chi è stato nominato il 28 novembre

Prima delle nomination, nella puntata del 28 novembre di ieri sera del Grande Fratello Vip sono stati annunciati gli immuni della Casa: Luca Onestini, Daniele Dal Moro e Luca Salatino. Sonia Bruganelli ha scelto di rendere immune Antonino Spinalbese perché lo vuole ancora in gioco ma deve abbandonare le dinamiche con le donne e divertirsi di più con gli altri concorrenti. Orietta Berti sceglie invece Oriana perché è caliente e mette un po’ di fuoco in casa. A questi si aggiungono ovviamente anche Nikita Pelizon che ha vinto il televoto e Edoardo Tavassi che era stato votato come preferito nella scorsa puntata. Le nomination della puntata del 28 novembre di ieri sera del GF Vip si sono aperte con Giaele che ha scelto di fare il nome di Patrizia Rossetti per i commenti su Micol e per alcuni screzi dovuti alla pulizia dei piatti. George nomina Antonella perché è la persona con cui ha meno dialogo in casa, la Fiordelisi ricambia per lo stesso motivo. Charlie decide di votare Micol perché quando si sveglia non saluta e perché cerca poco i concorrenti più anziani. Patrizia conferma di non apprezzare Micol e decide così di nominarla; la sorella di Clizia nomina Wilma perché si sente presa in giro da quanto detto dalla cantante. A sorpresa anche Edoardo Donnamaria fa il nome di Wilma perché non gli è piaciuto quanto detto a Micol e perché anche con lui e Antonella si era comportata male parlando dietro. Wilma Goich furbescamente decide di nominare Charlie e non Micol per uscirne pulita e come detto da lei perché sembrava troppo scontato. Luciano nomina Attilio per poco feeling, il giornalista vota Micol perché illuso dal suo comportamento e spera di non essere escluso dal suo radar. Infine Sarah nomina Edoardo Donnamaria perché c’è poco dialogo tra loro.

Tocca agli immuni che fanno la loro nomination in confessionale. Il primo è Edoardo Tavassi che nella puntata di ieri sera 28 novembre nomina Patrizia Rossetti per quanto detto su Micol. Il fratello di Guendalina ha ammesso che gli piace, che si trova bene con lei e che “ce se prova”. Anche Nikita nomina Patrizia per quanto visto dalla conduttrice nei suoi confronti e con Micol. Antonino sceglie di fare il nome di Luciano per aver parlato male di lui in molti confessionali. Anche Luca Onestini nomina Luciano perché non ha un rapporto con l’ex tentatore di Temptation Island. Daniele vota Patrizia per quanto detto a Micol e perché invece di pensare alle sue parole ha pensato di prendersela con lui; Luca Salatino nomina Luciano sempre per lo stesso motivo, assenza di dialogo. Chiude le nomination Oriana che sceglie di fare il nome di Giaele perché non vanno d’accordo a causa di Antonino. I nominati della puntata del 28 novembre del GF Vip sono Patrizia Rossetti, Luciano Punzo e Micol Incorvaia. Al termine della puntata i concorrenti arrivati in un secondo momento (Micol, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano, Sarah Altobello e Oriana) hanno scelto un bussolotto, in uno di questi è presente il biglietto di ritorno che consentirà ad uno di loro di poter rientrare nella Casa dopo l’eliminazione.