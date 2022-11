Ilary Blasi nuovo amore: chi è la nuova fiamma Bastian

Ilary Blasi è stata fotografa in compagnia di un altro uomo: chi è Bastian, la nuova fiamma della conduttrice

È tempo di voltare pagina anche per Ilary Blasi con un nuovo amore. Sono passati mesi ormai dalla fragorosa rottura con Francesco Totti e in questo tempo i rumours si sono rincorsi, parlando di diverse nuove fiamme per entrambi gli ex coniugi. Se la situazione dell’ex capitano della Roma si è presto ben delineata e lui stesso è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi, molto più nebulosa è rimasta la situazione sentimentale di Ilary Blasi, che non ha mai confermato alcuna indiscrezione del gossip. In questi mesi si è parlato di diversi flirt, ma ora pare che nella vita della conduttrice potrebbe davvero esserci un altro uomo. L’ex moglie di Totti è stata fotografata, infatti, in compagnia a un misterioso uomo, un imprenditore tedesco di nome Bastian. I due sono stati colti prima all’aeroporto di Zurigo, poi all’hotel The Dolder Grand, sempre nella città svizzera.

È stato Chi a riportare la notizia, pubblicando le foto dei due abbracciati e presentando i pochi dettagli noti sull’uomo. Si chiama Bastian la nuova fiamma di Ilary Blasi e viene dalla Germania, in particolare da Francoforte. Nella vita di lavoro fa l’imprenditore e secondo i settimanali la relazione è molto fresca, con i due che si sono conosciuti di recente e hanno passato insieme il weekend a Zurigo nel lussuoso hotel. Per il resto, non si sa praticamente nulla della nuova fiamma di Ilary Blasi, vedremo se stavolta la conduttrice uscirà allo scoperto o manterrà il riserbo sulla sua vita privata. Si vocifera che sia un uomo molto facoltoso, che abbia avuto un colpo di fulmine per l’ex Letterina di Passaparola e che sappia poco del passato di Ilary.

Ilary Blasi e Totti: le tappe della separazione

A distanza di cinque mesi, Ilary Blasi potrebbe aver dunque ritrovato l’amore, così come da tempo ha fatto Totti. I due, negli ultimi tempi, stanno ritrovando un po’ di pace dal caos mediatico che li ha circondati praticamente da inizio anno. A febbraio sono arrivate le prime indiscrezioni di Dagospia che parlavano della separazione, ma i due hanno smentito. A luglio, poi, si torna a parlare della crisi e arrivano i due comunicati che annunciano la fine del matrimonio. Dopo il silenzio dei primi tempi, a settembre Totti rompe il silenzio e iniziano a emergere alcuni dettagli sulla rottura. Dai tradimenti alla storia dei rolex, i due si beccano anche sui social, poi riabbassano il profilo, complice anche la causa per la separazione che va avanti e che sicuramente è molto importante per entrambi.

Ovviamente, sin da dopo la rottura si parla delle nuove fiamme. Mentre a Ilary vengono accostati diversi flirt, per Totti c’è sempre e solo Noemi Bocchi, con cui poi il Pupone ufficializza la relazione postando insieme storie su Instagram. Rimane avvolta nel silenzio, invece, la vita privata di Ilary, che però ora è stata paparazzata in compagnia di Bastian. Anche la conduttrice, come il suo ex marito ha ritrovato l’amore? Solo il tempo saprà dirlo.