Bake Off Italia 2022 è pronto alla finale in onda stasera 1 dicembre su Discovery Plus. Pronostici sul vincitore.

Tutto pronto per la finale di Bake Off Italia 2022 in onda stasera 2 dicembre ed è già caccia ai pronostici su chi vince. Stando alle anticipazioni quattro i concorrenti rimasti in gara, pronti a tutto per ottenere il titolo di miglior pasticcere amatoriale italiano. I sondaggi sul vincitore sono decisamente interessanti, soprattutto dopo una specifica eliminazione avvenuta nel corso della semifinale. Leo ha dovuto dire addio al programma condotto da Benedetta Parodi. Era uno dei favoriti per il successo finale di questa edizione. Il fatto che non sia neanche arrivato a giocarsi l’ultima parte della sfida, la dice lunga sulla grande competizione in atto in questa decima stagione del pastry show. Nella penultima puntata i protagonisti si sono confrontati con le difficoltà della pasticceria moderna. Molti dolci classici sono stati del tutto rivisitati, completando il tutto con la realizzazione di una wedding cake da sogno. Oltre al talento, è venuto fuori il carattere di tutti loro. I giudici si sono mostrati particolarmente esigenti, pretendendo quasi la perfezione da ognuno. Leo ha lasciato lo studio, al netto delle tre prove sostenute. Grande la delusione di Knam, che di fatto lo aveva posto sotto la sua ala protettiva fin dall’inizio, o quasi.

Il giovane talento siciliano si era distinto in tutto il percorso, per poi brillare meno proprio al grande step prima della finale. Ciò stando alle anticipazioni sulla finale del programma condotto da Benedetta Parodi apre le porte al successo di Ginevra, data come gran favorita alla vittoria di questa decima edizione di Bake Off Italia 2022. Come abbiamo visto nella penultima puntata, però, le sorprese sono dietro l’angolo e non è così scontato spoilerare chi vince. Quanto fatto fino a oggi non ha valore, qualora l’ultimo passo dovesse rivelarsi falso. Tornando alle anticipazioni della puntata finale di stasera di Bake Off Italia 2022 la prova creativa vedrà i finalisti alla prese con la “torta millestrati” conosciuta nella sua terra d’origine, la Malesia, con il nome Lapis. La prova tecnica invece è tutta nelle mani dell’ospite della finale di stasera del programma condotto da Benedetta Parodi: Gino Fabbri. I concorrenti rimasti in gara devono riprodurre una copia conforme all’originale della “Torta Giubileo”. A questo punto ne rimarranno soltanto due e gli ultimi finalisti si contenderanno la vittoria di Bake Off Italia 2022 stasera nella prova delle tre ricette: una monoporzione al passo con i tempi, un classico al forno e un dolce al cucchiaio.

Bake Off Italia 2022 chi sono i finalisti

I finalisti di Bake Off Italia 2022 sono Davide, Margherita, Ginevra e Chiara ma quello che è successo nella semifinale ha dell’incredibile con i partecipanti alle prese con la pasticceria moderna. Ciò li ha portati a rivisitare alcuni grandi classici. Una prova decisamente ardua, considerando la necessità di rispettare la tradizione, apportando modifiche possano esaltare i sapori, senza essere soltanto decorative o “alla moda”. Impressionare giudici del calibro di Ernst Knam, presente nel format fin dalla prima edizione, Damiano Carrara, entrato nel gruppo a partire dalla quinta stagione, e il neo arrivato Tommaso Foglia, pastry chef che per la prima volta si è cimentato in televisione.

La prova tecnica ha visto i concorrenti realizzare una torta realistica dalla forma di un mattarello. Come se non bastasse il livello di difficoltà raggiunto fino a questo punto, si sono anche cimentati nella realizzazione di una wedding cake a specchio. Il grembiule blu è infine stato assegnato a Davide, mentre Leo ha dovuto salutare tutti. Gli altri tre finalisti sono: Margherita, Ginevra e Chiara. Oltre alla gloria, cosa vince il vincitore di Bake Off Italia 2022 è importante. Chi vince può prendere parte a un corso professionalizzante, con rinomati maestri pasticceri. Il tutto garantito da In Cibum, presso la Scuola di Alta Formazione Gastronomica, per un totale di 1200 ore, tra laboratorio e stage.

Bake Off Italia 2022 finale quando va in onda

Chiunque voglia vedere la finale di Bake Off Italia ha svariate opzioni. Davvero difficile perdere l’ultima tappa del programma di pasticceria più amato del nostro palinsesto, condotto da Benedetta Parodi. Basti pensare al fatto che sia disponibile in streaming, quindi costantemente a disposizione dopo la prima messa in onda. In via del tutto eccezionale la finale di Bake Off Italia 2022 va in onda stasera venerdì 2 dicembre su Real Time canale 31 a partire dalle ore 21.20. L’ultima tappa dello show giunta alla decima stagione una volta conclusa sarà caricata in streaming su Discovery+. Al servizio possono accedere gli abbonati e non solo. La piattaforma web fornisce un piano Free, che offre il catalogo in versione live e on demand. Per accedere alla sua versione completa, però, occorre pagare un abbonamento mensile. Questo ha un costo di 1,99 euro al mese, con pubblicità, 3,99 euro al mese per il solo intrattenimento senza spot e 7,99 euro con l’aggiunta dei programmi sport. In alternativa è possibile vederla stasera venerdì 2 dicembre, quando alle ore 21,20 andrà in onda in prima TV in chiaro su Real Time (e in streaming sul sito ufficiale).