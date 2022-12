Bake Off Italia 2022 chi ha vinto: chi è uscito in finale

Decretato chi ha vinto Bake Off Italia 2022. Una vittoria che ha spiazzato i fan che puntavano su un’altra come migliore pasticciera amatoriale d’Italia

È uno tra Chiara e Davide il vincitore di questa edizione di Bake Off Italia 2022. Nell’ultima prova della finale i due aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare tre dolci a testa: una torta classica da forno per Ernst Knam, un dolce al piatto per Tommaso Foglia e una torta moderna monoporzione per Damiana Carrara. A parte queste richieste vaghe, i due finalisti, Chiara e Davide, hanno avuto la possibilità di scegliere loro cosa preparare e con cosa giocarsi la vittoria nella finale di ieri sera del pastry show condotto da Benedetta Parodi. Così Davide e Chiara hanno presentato i loro tre dolci ai giudici, che hanno apprezzato moltissimo il lavoro fatto da entrambi, ma chiaramente hanno dovuto soppesare ogni minimo dettaglio e soprattutto hanno dovuto prendere una decisione per indicare il vincitore. Il ragazzo ha battuto nella prova finale Chiara e si è portato a casa la tanto agognata vittoria, mostrando emozione e soddisfazione. È dunque Davide Marego il vincitore di Bake Off Italia 2022, è lui che ha vinto il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia. I giudici hanno deciso di premiarlo perché che ha avuto la meglio in questo atto conclusivo di Bake Off Italia 2022 di Margherita e Ginevra dal punto di vista sia tecnico che creativo. Davide vince così la possibilità di seguire un corso professionalizzante di pasticceria alla Scuola di Alta formazione gastronomica, potendo così coltivare il sogno di fare della pasticceria il proprio mestiere, nonché una fornitura di 50 kg di cioccolato.

Bake Off 2022: cos’è successo nella finale

Presentata come al solito da Benedetta Parodi, la finale di ieri sera di Bake Off Italia 2022 è iniziata con la presentazione delle sfide, con la conduttrice che ha svelato che al termine di ogni sfida ci sarà un’eliminazione. Davide, Margherita, Chiara e Ginevra si contendono la vittoria e nella prima prova, la creativa, devono preparare quella che è considerata la torta più difficile del mondo: la Kek Lapis del Sarawak, zona del Borneo in Malesia, conosciuta come torta mille strati, molto complessa perché per far venire i diversi strati bisogna essere molto bravi con le diverse cotture. I concorrenti del pastry show, inoltre, devono anche essere bravi ad allestire un disegno sulla torta che possa colpire a livello scenografico. Mentre preparano la difficilissima torta, i quattro finalisti ricevono una sorpresa dai loro cari. Al termine dei 150 minuti i giudici analizzano i risultati dei pasticcieri e nonostante i lavori di tutti i finalisti siano stati di alto livello, uno di questi deve essere eliminato prima della prova tecnica e la prima eliminata della finale di ieri sera di Bake Off 2022 è Ginevra.

La finale del programma condotto da Benedetta Parodi è andata avanti ieri sera con la prova tecnica a cui prendono parte Chiara, Davide e Margherita. In questa manche, che decreterà i due super finalisti, i pasticcieri amatoriali devono replicare, senza poter vedere l’originale, la ricetta di un dolce realizzato da Gino Fabbri, ospite speciale della puntata di ieri sera. Il rinomato pasticciere ha scelto il dolce con cui nel 2000 ha vinto il concorso per realizzare la torta del giubileo, che lui ha chiamato proprio torta del giubileo. I concorrenti, dunque, hanno dovuto replicare quello straordinario dolce, seguendo in ogni minimo dettaglio la ricetta. Dopo i 120 minuti che i concorrenti hanno avuto per fare il difficilissimo dolce, i giudici hanno che la seconda elimina di Bake Off Italia 2022 è Margherita, mandando allo scontro per il vincitore finale Davide e Chiara.

Si è arrivati così ieri sera alla finale del pastry show di Real Time alla manche finale, in cui i concorrenti devono presentare ai giudici tre loro cavalli di battaglia, rispondendo a delle richieste dei giudici, ma scegliendo loro cosa preparare. I due concorrenti hanno 4 ore per preparare i loro dolci e alla fine attendono le decisioni dei giudici per scoprire chi sarà nominato miglior pasticciere amatoriale d’Italia. Grazie a tecnica, fantasia e un pizzico di locura il vincitore di Bake Off Italia 2022 è Davide Marego.