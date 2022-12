Sara Di Vaira ex marito: chi è Mirko Gozzoli padre di Brenda

Chi è Mirko Gozzoli, l’ex marito della ballerina simbolo di Ballando con le stelle Sara Di Vaira e padre della sua figlia Brenda

Sara Di Vaira è senza dubbio uno dei volti di punta di Ballando con le stelle, una delle ballerine più rappresentative del programma di Milly Carlucci. Anche grazie alla sua popolarità si sa molto della sua vita privata. Sara Di Vaira in passato è stata sposata con un suo collega di nome Mirko Gozzoli, anche lui ballerino di grandissima fama. Classe 1975, Mirko ha 47 anni ed è il padre di Brenda Gozzoli, figlia avuta proprio con Sara di Vaira e che abbiamo già visto in televisione esibirsi proprio a Ballando con le stelle. La piccola è nata nel 2011, Mirko e Sara poi si sono sposati più tardi, ma dopo qualche anno si sono separati, con il ballerino che ha trovato un nuovo amore e una nuova famiglia, senza mai far mancare, però, il suo sostegno a Brenda, come si vede anche sul suo profilo Instagram.

Come detto, Mirko è un ballerino di fama mondiale. Ha iniziato a ballare da piccolo, partecipando a tantissime gare e specializzandosi in danza sportiva e in balli latini, trionfando in numerosi show dance con la sua ex compagna di ballo Alessia Betti. Dopo la separazione con Sara Di Vaira, Gozzoli ha ritrovato l’amore con Edite Daniute, ballerina lituana che è diventata la compagna di vita e di ballo dell’ex marito dell’attuale opinionista di Ballando con le stelle e titolare del salvacondotto di questa edizione insieme a Simone Di Pasquale. I due hanno aperto una vera e propria scuola di ballo e hanno partecipato a tantissime gare, ottenendo importanti riconoscimenti. Il matrimonio è arrivato poi nel 2018 e Mirko ha avuto altri due figli con Edite. Sul profilo Instagram del ballerino è possibile seguire un link che porta alla scuola di ballo che ha con la sua seconda moglie, la Dancesportlife Academy, dove i due professionisti offrono corsi altamente specializzati di danza.

Sara Di Vaira e Marco Del Vecchio

Nella vita di Sara Di Vaira, invece, c’è stato l’ex calciatore della Roma e della Nazionale italiana Marco Del Vecchio. I due si sono conosciuti proprio a Ballando con le stelle e la passione tra loro è stata talmente grande che ha portato la ballerina di Milly Carlucci a lasciare suo marito per vivere la sua intensa storia d’amore. La relazione, però, ha avuto vita breve, perché già due anni dopo i due si sono lasciati, con Sara Di Vaira che ha raccontato all’epoca a Novella 2000 di essere tornata single. Imbeccata sulle motivazioni della rottura, la ballerina ha risposto semplicemente di aver realizzato di avere sentito il bisogno di mettersi al primo posto.

Anche di recente la Di Vaira è tornata a parlare del suo ex amore con Del Vecchio, rivelando al settimanale Di Più di aver sofferto molto per la rottura, ma che il calciatore rimane un capitolo molto importante della sua vita. Dopo un momento complesso, comunque la ballerina è riuscita a ritrovare l’amore con il suo attuale compagno Massimo, di cui non si sa moltissimo.