Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli retroscena su Sara di Vaira

A Ballando con le stelle l’ottava puntata ha lasciato il segno. Selvaggia Lucarelli contro la giuria e ora attacca Sara di Vaira

Continua a essere protagonista di accesi dibattiti Selvaggia Lucarelli, che dopo le polemiche con la compagna di giuria a Ballando con le stelle Carolyn Smith ha avuto modo di scontrarsi anche con Sara Di Vaira e Guillermo Mariotto. L’ottava puntata dello show di Milly Carlucci è stata abbastanza accesa e sui social Selvaggia ha poi lanciato una frecciatina molto appuntita a Sara Di Vaira, che durante la puntata ha lamentato di essere stata anche lei oggetto di commenti poco carini da parte della giurata, rea di aver attaccato in serata Iva Zanicchi. Così, la giornalista ha attaccato Sara su Instagram, dicendo di non poter prendere lezioni di educazione da una persona che dopo il suo lutto (la morte della madre) non le ha nemmeno fatto le condoglianze, anzi anche quella stessa sera ha cercato pretesti per litigare. Attacco, poi, anche a Guillermo Mariotto, che l’ha definita una “scimmia che lancia escrementi”, epiteto ovviamente non gradito dalla giurata.

L’ex ballerina ha risposto in maniera abbastanza sintetica alla Lucarelli, inquadrandosi durante una storia Instagram mentre, sorridendo, dice semplicemente “no, buongiorno a tutti”. Nuovo capitolo, dunque, della lite tra le due, che ha vissuto anche dei momenti di tensione in passato, come l’attacco della Di Vaira al Cantante mascherato. Un retroscena rivelato oggi dalla giornalista. Le due infatti si erano già beccate in passato e ora, a Ballando con le stelle, stanno tornando a dimostrare di non essersi troppo simpatiche. Il riferimento di Selvaggia Lucarelli è ad una battuta della ballerina Toscana quando era la voce del popolo nella passata edizione del cantante mascherato riportando una frase di una signora del pubblico “è una gallina e quindi può essere per forza la giornalista nascosta sotto la maschera”.

Ballando con le stelle ottava puntate polemiche

Questa discussione sui social tra Selvaggia Lucarelli e Sara Di Vaira ha fatto da eco a un’ottava puntata scoppiettante. Il centro delle polemiche è stata l’esibizione di Iva Zanicchi, aspramente criticata da Selvaggia Lucarelli, che ha definito il tutto un po’ squallido per certi versi, riferito ai siparietti comici della cantante. L’aggettivo utilizzato dalla giornalista ha provocato la rabbia di Mariotto che l’ha apostrofata come scimmia che lancia escrementi. Secondo il giurato stilista, la Lucarelli si è risentita per l’eliminazione del fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, e ha deciso così di scagliarsi contro l’altra concorrente. Proprio su questo tema si è espressa Selvaggia, a corredo del suo lungo messaggio contro Sara Di Vaira tramite storie Instagram, promettendo però di voler tornare sull’argomento, perché secondo lei la giuria ha trattato male Lorenzo, probabilmente proprio per colpire lei. Va fatta una doverosa specifica. Selvaggia Lucarelli ha sottolineato di non aver mai dato della squallida alla Zanicchi in senso stretto ma di aver fatto riferimento all’eccessiva goliardia di certe barzellette e a quello che definisce il buttare tutto in caciara. Inoltre, c’era già stata una polemica netta nel corso dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle tra Sara di Vaira e Selvaggia Lucarelli. La ballerina ha rimarcato certe esternazioni della giornalista come il definire fenicottero Rossella Erra, motivo per cui non deve offendersi se le danno della scimmia in senso lato. Discorso non condiviso dalla giurata che la ritiene un’offesa mentre la sua era una battuta.

Insomma, continua a far parlare molto di sé Selvaggia Lucarelli in questa edizione di Ballando con le stelle. Prima la polemica con Carolyn Smith, con cui c’è stato un dibattito che ha parzialmente chiarificato la situazione, ora gli alterchi con Mariotto e Sara Di Vaira, con cui la questione sembra essere legata maggiormente a rancori passati. La giornalista promette ancora scintille, perché prima o poi tornerà sull’eliminazione di Lorenzo e anche lì possiamo aspettarci vividi attacchi agli altri giurati.