Selvaggia Lucarelli Carolyn Smith polemica: retroscena sugli attacchi

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith è polemica con botta e risposta social lontano da Ballando con le Stelle. Il perché

Tornano ad attaccarsi Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Le polemiche tra le due giurate di Ballando con le Stelle sono oramai anche tramite interviste e social lontano dal programma e sul perché c’è un retroscena. Evidentemente l’ex ballerina americana e la giornalista non si vanno troppo a genio e lo dimostrano ormai da tempo. Le due continuano a beccarsi, palesando un’antipatia reciproca che sembra davvero non poter rientrare. Ma torniamo al perché Selvaggia e Carolyn non riescono proprio ad andare d’accordo. Secondo la Lucarelli, il problema sarebbe della Smith, la quale non tollererebbe il fatto che l’ex moglie di Laerte Pappalardo possa esprimere dei giudizi tecnici in materia di ballo pur non avendone le competenze. Carolyn Smith è infatti una ballerina e coreografa professionista, ha iniziato a ballare da piccola e si è affermata poi come personaggio televisivo prima in Gran Bretagna (la sua patria d’origine), poi in Italia, ormai patria adottiva.

La sua formazione è però incentrata sul ballo, cosa che di certo non si può dire di Selvaggia Lucarelli, che ha invece una formazione giornalistica anche se facendo la giudice di Ballando con le Stelle da tanti anni competenze ne ha acquisite. Carolyn Smith è una giurata di Ballando con le Stelle dal 2007, mentre la Lucarelli dal 2016. Secondo la seconda, negli anni la ballerina britannica ha sviluppato un’antipatia per lei proprio in virtù di questo suo mancato background nel mondo della danza, oltre che probabilmente caratteriale. Fatto sta, comunque, che Carolyn e Selvaggia si beccano molto di frequente e anche in questa stagione sono spesso state protagoniste di accese discussioni, come nel caso ad esempio di un’esibizione di Luisella Costamagna, per cui la britannica ha accusato di maleducazione la Lucarelli, rea di averla interrotta mentre parlava.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith polemiche: cosa è successo

Le polemiche ben prima dell’intervista di Carolyn Smith con la Lucarelli non sono mai mancate. Già in quel botta e risposta sopracitato, accaduto qualche settimana fa, Selvaggia aveva risposto lasciando intuire che con la presidentessa di giuria non corresse buon sangue, sostenendo che la Smith non le avesse mai mostrato educazione e rispetto. Così, i nervi sono tornati a farsi tesi, con l’ex ballerina che è tornata ad attaccare la Lucarelli in un’intervista e la giornalista ha risposto tramite delle storie su Instagram. Ai microfoni di Sorrisi e Canzoni, Carolyn ha rivelato che sentire Selvaggia dare a Ballando con le stelle giudizi tecnici la fa sorridere. Per fare un paragone, la Smith sostiene che è come se lei entrasse in merito della grammatica italiana, materia su cui non metterebbe parola perché non l’ha mai studiata. Molto chiaro il concetto: la Lucarelli non ha studiato ballo e quindi non potrebbe dare giudizi tecnici.

Puntuale la risposta della giurata Selvaggia, che su Instagram ha pubblicato un collage con dei titoli delle parole della Smith commentando: “Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora”. Non se le mandano a dire, insomma, le due giurate, che vivono un nuovo capitolo della loro faida. La coreografa scozzese ha tirato in ballo anche Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli e concorrente di Ballando con le stelle, definendolo poco empatico e dedito a fare solo il “compitino”. Da qui, il commento di Selvaggia sullo sparlare dei concorrenti. Piovono frecciatine nemmeno troppo velate tra le due giurate di Ballando con le Stelle Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: vedremo se le due si confronteranno anche in puntata.