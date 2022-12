Zdenek Zeman moglie: chi è Chiara Perricone madre dei suoi figli

Chi è Chiara Perricone, la moglie di Zdenek Zeman e madre dei figli del leggendario allenatore di calcio

Zdenek Zeman è sposato da tempo con Chiara Perricone, la donna che è anche diventata madre dei due figli dell’allenatore. Anche lei è stata una figura importante del mondo dello sport, in particolare del nuoto, attività che tra l’altro l’ha portata anche a conoscere il suo futuro marito. Sulla donna non sono note molte informazioni, risulta anche difficile trovarla sui social. Sappiamo che la moglie di Zeman ha origini siciliane, nello specifico è nata a Palermo e verso la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70 è diventata una nuotatrice professionista. per cui possiamo immaginare una nascita intorno ai primi anni ’50, poco dopo la sua dolce metà, venuta al mondo a Praga nel 1947. Proprio nel periodo in cui si affermava in piscina a Palermo conosce Zeman, che in quegli anni stava costruendo la propria carriera da allenatore proprio in alcune selezioni siciliane come il Cinisi e il Misilmeri, fino ad arrivare alle giovanili del Palermo nel 1974, esperienza decisiva per il suo futuro nel calcio. Ad ogni modo, in questo periodo Chiara e Zdenek iniziano a frequentarsi fino a sposarsi e non lasciarsi mai più.

Per gli appassionati di calcio, il nome di Zdenek Zeman non può essere uno qualsiasi. Allenatore leggendario, figura estremamente divisiva: idolo per alcuni, sopravvalutato per altri, sicuramente il tecnico boemo è uno di quelli che ha dato un grandissimo contributo al calcio. Dopo averlo visto innumerevoli volte seduto a bordo campo, nella serata di venerdì 2 dicembre 2022 Zeman scende sulla pista da ballo, come ballerino per una notte di Ballando con le stelle, sulla scia di tante altre stelle come Wanda Nara. Ex allenatore, tra le altre, di Roma, Lazio e del mitico Foggia che è diventato una squadra di culto nella Serie A degli anni ’90, la carriera del tecnico nato della vecchia Cecoslovacchia è molto nota, ma forse in pochi conoscono i dettagli della sua vita privata.

Zdenek Zeman figli

Zdenek Zeman e Chiara Perricone hanno arricchito il loro amore con due figli: Karel e Andrea. Il primogenito ha deciso di seguire le orme del padre, dedicandosi al mondo del calcio e diventando un allenatore come Zdenek. Karel Zeman è nato a Palermo il 5 luglio del 1977 e ha mosso i suoi primi passi da tecnico nel 2012, allenando prima il Fano, poi tentando alcune esperienze all’estero. La sua esperienza di maggiore spicco, al momento, è quella con la Reggina dal 2016 al 2017, mentre ora è alla guida del Lavello, squadra che milita nel girone H della Serie D.

Si hanno meno notizie sull’altro figlio, Andrea, il secondogenito di Zeman e sua moglie Chiara Perricone che è rimasto invece lontano dal mondo del calcio. Papà Zdenek ha raccontato alla Gazzetta dello Sport che suo figlio ha avuto una malattia brutta al colon, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Per il resto sono molte poche le notizie disponibili su Zdenek Zeman e sulla sua famiglia, che ha cercato sempre di mantenere il riserbo nonostante l’enorme notorietà del tecnico ceco.